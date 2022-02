マーベルコミック原作の映画『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』のデジタル配信が18日よりスタート。配信を記念して、本編冒頭7分が限定公開された。Blu-ray&DVDは4月8日にリリース。日本限定プレミアム・スチールブック・エディションも完全数量限定で発売される。

【動画】『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』本編冒頭映像(7分)

地球外生命体シンビオートがジャーナリストのエディに寄生し誕生したヴェノム。マーベルコミックではスパイダーマンの宿敵として描かれ、最も残虐な悪<ダークヒーロー>として位置づけられている。残虐でありながらエディとの愛きょうのあるやり取りが“憎めない”と幅広い層に人気を博した前作から3年。続編となる本作では、凶悪ヴィラン= カーネイジが登場。マーベルコミックでは、スパイダーマンとヴェノムが共闘して戦いを挑むレベルの強さを誇るキャラクターだ。

エディ役に主演トム・ハーディ、アン役にミシェル・ウィリアムズが続投、前作のポストクレジットシーンにも登場した連続殺人鬼でカーネイジが寄生したクレタスをウディ・ハレルソンが演じ、クレタスが愛するシュリークをナオミ・ハリスが演じる。日本語吹替キャストは、エディ役に諏訪部順一、ヴェノム役に中村獅童、アン役に中川翔子が続投、カーネイジ役に片岡愛之助、シュリーク役に早見沙織が集結。

日本のファンのために制作された【日本限定プレミアム・スチールブック・エディション】(完全数量限定)の発売も決定。全面シンビオートに覆われた【特製BOXアウターケース】には、ファン垂涎の封入特典が盛りだくさん。ここでしか手に入らない【日本限定デザイン・スチールブック】は、ヴェノムとカーネイジを全面に押し出したデザイン。【海外版ビジュアル ミニポスター】、【特選デザインポストカード】9枚セット、エディとヴェノムが共同生活を送るあのレンガ部屋が表紙にデザインされている【オリジナル・ブックレット】には、製作裏話、日本屈指のアメコミ映画ライターである杉山すぴ豊氏による独占コラムをまとめた一冊となっている。

