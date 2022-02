『進撃の巨人』アニメ版に、『ベター・コール・ソウル』ソウル・グッドマンが登場!?

2000年代を代表する傑作ドラマ『ブレイキング・バッド』に悪徳弁護士として登場し、スピンオフドラマ『ベター・コール・ソウル』では主人公として描かれているジミー・マッギル/ソウル・グッドマンが、アニメ『進撃の巨人』にカメオ出演(!?)しているようだ。米Comicbook.comが報じている。

『進撃の巨人』は諫山創による漫画で、圧倒的な力を持つ巨人と、彼らに抗う人間の戦いを描いたダーク・ファンタジー。漫画の第31巻でソウル・グッドマン(ボブ・オデンカーク)にソックリな巨人がフィーチャーされており、"獣の巨人"の継承者であるジーク・イェーガーの部下である兵士が巨人化する場面で登場し、巷で話題となっていた。その巨人は、ソウル・グッドマンが自分の弁護士事務所を宣伝するCMで、「ソウルに電話しよう!」と言いながら人差し指を掲げる同じポーズまで見せているというから、単なる"他人の空似"ではなさそうだ。

They put Bob Odenkirk in Attack on Titan February 14, 2022