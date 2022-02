【映画】人気急増「ウォッチパーティ」入門＆おすすめ作品ガイド！みんなでシェアして盛り上がろう♪

オンライン配信で映画やライブ、イベントを自宅から楽しむ人は増えていますが、友達や恋人と一緒に同じ時間を楽しみたい、という人も多いのでは?

そんなニーズに応えるために登場したのが“ウォッチパーティ”機能。ボタンひとつで、遠く離れた人と同じ動画を一緒に観ながら盛り上がれます。

利用者急増中! ウォッチパーティとは?

映画館やライブ会場でみんなと一緒にリアルに体験する、自宅にいながらネットを通じてライブや動画を楽しむ。そのどちらでもない新しいライブ配信の楽しみ方が“ウォッチパーティ”。

離れた場所にいる人たちで同じ映画やライブ映像を観て、チャット機能や絵文字でやりとりしながら楽しめます。

ネット経由なので距離の離れた場所にいる友達と楽しんだり、遠くで暮らすおじいちゃん、おばあちゃんとお孫さんが会話しながら一緒に映画を観ることも可能。

ボタンひとつでいつでも始められるので、リアルの上映やテレビ実況のように決まった時間に集合しなくていいのも便利です。

気の合う人と、好きな時間に、好きな動画を、それぞれが好きな場所で“同時に”楽しめる! ありそうでなかった“新たな体験”は近年、利用者が急増中です。

ボタンを押すだけ! みんなで映画を同時鑑賞

ウォッチパーティを始めるのはすごく簡単。ここではディズニープラスとAmazon Prime Videoでの同時視聴の始め方を紹介します!

《ディズニープラスの場合》

■観たい作品の「再生ボタン」の隣に「Group Watch(グループウォッチ)」のボタンがあるのでタップ

再生用のURLが表示されるので、コピーして参加者に教えるだけでOK。あとは再生ボタンをタップすれば上映が始まります。

上映中は絵文字でリアクション可能。SNSやボイスチャットを併用するとさらに盛り上がるかも。

《Amazon Prime Videoの場合》

■観たい作品の「再生ボタン」の隣に「ウォッチパーティ」のボタンがあるのでタップ

再生用のURLが表示されるので、コピーして参加者にシェアして、再生を始めれば、どこにいて、どの時間からでも一緒に映像を楽しめます。

チャット機能もあるので文字でやりとりしながら観ることも可能です。

HuluやU-NEXTにも同様の機能があり、どこも簡単な操作で同時視聴が可能。事前に開始時間を相談して、お菓子や飲み物を準備すれば、気軽に開始できます。

盛り上がれる! 考察合戦も。同時鑑賞おすすめタイトル

気軽に始められるウォッチパーティ。では、どんな映画や動画を観ると盛り上がれるでしょうか?

おすすめ1:『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』

まず思いつくのは、一緒に手に汗を握って楽しめるアクション大作やエンタメ映画。

ファンの多い人気シリーズなら、そのジャンルに詳しい友達を招いて解説してもらいながら観たり、絶対にテンションのあがる“定番シーン”をみんなで一緒に体験することで、家にいながらにしてライブ感が味わえるはず。

世界中に熱狂的なファンがいる『スター・ウォーズ』から生まれたディズニープラスのオリジナル作品『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』は現在、世界中のファンが新エピソードを待っている大注目作。

視聴者の予測のつかない展開やピンチが続出するので、みんなで一緒に観ることで盛り上がること間違いなし!

おすすめ2:『HOMESTAY(ホームステイ)』

また、作品の内容について意見を交換したり、シーンやセリフについてみんなで考察しながら楽しめるのもウォッチパーティの魅力。

自分ひとりでは気づかなかった伏線を誰かが教えてくれたり、チャット機能でミステリーの謎解きをしながら鑑賞したりと、楽しみ方は自由自在。何度も観たドラマや映画も、みんなで観ることで、より深く楽しむことができます。

Amazon Prime Videoで配信中のオリジナル作品『HOMESTAY (ホームステイ)』はみんなで観て、意見を交換しながら、ドラマをより深いところまで楽しみたい作品。

一度死んでしまった高校生・小林真の身体に乗り移る(ホームステイする)ことになった魂・シロが100日間という期限の中で、真の“死の真相”を探ってゆく感動のミステリー。Amazon Prime Videoが製作する初の邦画で世界同時配信される作品。

他にも定番のアニメーションや映画を改めて観たり、配信でしか観られない映画やドラマを友達と一緒に“初視聴”したりと、楽しみ方はいろいろ。

離れていても同じ時間を共有し、映画館やテレビ放送ではできない体験ができる、ネット配信の同時視聴=ウォッチパーティはこれからさらに参加者を増やすことになりそうです。

『ミラベルと魔法だらけの家』

ディズニープラスで配信中 ©2022 Disney

『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』

9月2日(金)よりPrime Videoにて独占配信予定

©Amazon Studios

『タミー・フェイの瞳』

デジタル配信中 ©2022 Fox Media LLC.

『モンスター・ホテル 変身ビームで大パニック!』

Prime Videoにて独占配信中 ©Amazon Studios

『私ときどきレッサーパンダ』

3月11日(金)よりディズニープラスにて見放題で独占配信開始

© 2022 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』

ディズニープラスにて独占配信中 ©2022 Lucasfilm Ltd.

『HOMESTAY(ホームステイ)』

2月11日(金)よりPrime Videoにて世界独占配信スタート

©2022 Amazon Content Services, LLC OR ITS AFFILIATES. All Rights Reserved.