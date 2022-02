【Hulu 3月おすすめ海外ドラマ】満を持して『デクスター』続編が日本初上陸

Hulu、2022年3月のランナップは、サイコサスペンスドラマ『デクスター』の続編やサバイバルミステリードラマ『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』の新シーズンが日本初配信。また、犯罪捜査ドラマの金字塔『CSI:科学捜査班』をはじめとする『CSI』全シリーズも登場。

『デクスター:ニュー・ブラッド』



3月7日(月)から独占配信(字・吹)

善良な警察官でありながらも連続殺人に手を染め、前シーズンのラストで忽然と姿を消した主人公デクスター。あれから10年、続編となる最新作『デクスター:ニュー・ブラッド』では名前を変え、ニューヨーク州北部の田舎町で暮らしている。明るく気さくで地域にすっかり馴染み、警察署長の恋人もいる。そんな新たな人生を謳歌していた矢先、密接かつ閉鎖されたコミュニティの中で再び《殺人鬼としての過去》、さらに《新たな敵》と対峙せざるを得ない状況に陥っていく...。

『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』シーズン2

3月29日(火)から独占配信(字・吹)

ある実験の失敗により起きた地球規模の惨劇で、一夜にしてほとんどの大陸が海に沈んでしまった世界に取り残された、20名の若者と船員たちの未知の航海が描かれるサバイバルミステリードラマ。

シーズン2では、想像を超えた天変地異に船が壊滅寸前のピンチを迎えるなど、船内は阿鼻叫喚のパニックに。次から次へと訪れる絶体絶命の局面に、航海は過酷さを極める。そんな緊張状態が続く中、船員たちの失われた記憶がフラッシュバックし、彼らの過去や秘密が明るみに...。ついに語られる粒子加速器実験の全容。そして、謎に包まれた「アレクサンドリア計画」の核心に迫る―。



<配信情報>

■『プリティ・リトル・ライアーズ』シーズン 6〜7

3月1日(火)から配信(字・吹)

■『ヴァンパイア・ダイアリーズ』シーズン7〜8

3月1日(火)から配信(字・吹)

■『ジ・オフィス』シーズン9

3月4日(金)から独占配信(字)

■『デクスター:ニュー・ブラッド』

3月7日(月)から独占配信(字・吹)

■『CSI:科学捜査班』シーズン1〜5

3月15日(火)から配信(字・吹)

■『CSI:ニューヨーク』シーズン1〜3

3月15日(火)から配信(字・吹)

■『CSI:マイアミ』シーズン1〜4

3月15日(火)から配信(字・吹)

■『CSI:サイバー』シーズン1〜2

3月15日(火)から配信(字・吹)

■『メディック 特別救助隊』シーズン4

3月15日(日)から配信(字)

■『マダム・セクレタリー』シーズン2

3月15日(土)から配信(字・吹)※吹替版は見放題先行配信

■『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』シーズン2

3月29日(火)から独占配信(字・吹)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『デクスター:ニュー・ブラッド』©2022 Showtime Networks Inc. All Rights Reserved. /『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』© ANTENA 3 DE TELEVISION S.A. and GLOBO MEDIA SLU, 2012 /『CSI:科学捜査班』『CSI:マイアミ』© 2010 CBS Corp.