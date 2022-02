声優・花澤香菜、『ゾーイの超イケてるプレイリスト』の恋愛模様に物申す人へ"テヘヘ"

ある日突然、他人の心の内を聞くことができる能力を持ったヒロインを主人公に描くミュージカルコメディ『ゾーイの超イケてるプレイリスト』。本作の吹替版で主人公ゾーイの吹替を務める花澤香菜のコメントが到着した。

『ゾーイの超イケてるプレイリスト』は、製作総指揮を務めるオースティン・ウィンズバーグ(『ゴシップガール』)の家族に起きた実体験をもとに、「人の心の動きを感じ取れたら」という大きなテーマで、ビートルズの「ヘルプ!」や、ローリング・ストーンズの「サティスファクション」などのヒット曲とともに描かれる、笑って泣けるミュージカルドラマ。

シーズン2では、主人公ゾーイと家族は悲しみを乗り越え、新たな日常を歩み始める。職場や恋愛にも大きな変化が訪れる中、さらにゾーイの特殊能力にも新たな展開が...!? ハートソングを頼りに今シーズンも家族や友人の幸せと平穏のために日々駆け回る。

──再び、主人公ゾーイを演じてみて、いかがでしたか? 吹替現場の雰囲気はいかがですか? 収録時の秘話などありましたら教えてください。

シーズン1の収録が本当に楽しくて、またシーズン2で吹替を担当することができて幸せでした。現場ではゾーイの恋愛模様に物申す人がたくさんいらっしゃって(今回も色々あるんです〜!お楽しみに)、私は何だかテヘヘと誤魔化し笑いをしていることが多かったですね(笑)



──シーズン2のお気に入りシーンや見どころポイントを教えてください。

ゾーイが、所属するSPRQ Pointの入社試験を受けた時の過去のお話があるんです。その回ではゾーイのお父さん、ミッチもたくさんしゃべってくれますし、マックスとの出会いも描かれています。私自身が作品のファンなので、グッときてしまいました。

──シーズン2の劇中で流れる楽曲の中で、印象的な曲はありましたか?

今回も良い曲が揃っていてで印象的な曲がたくさんあるのですが、テイラー・スウィフトが大好きでよく聴いているので、"この曲もしかして...、きゃー!「Shake It Off」だー!!!」と、チェックしながら興奮して叫んでしまいました。それで言うと、ビリー・ジョエルの「New York State of Mind」も流れてすごく嬉しかったです。しかも、キャラクターの状況にぴったりの曲なので、どこで出てくるのかぜひ注目していてください。



──アニメ以外にも映画の吹替えやナレーションなど多くされていますが、アニメのキャラクターを演じるときと、外画の吹替をするときの違いや、気をつけている点などありましたらお聞かせください。

担当する俳優さんと呼吸やニュアンスを合わせるのがアニメと違うところで、それに慣れるまでとても時間がかかりました。今も難しいなあと思うことが多いですが、『ゾーイの超イケてるプレイリスト』の現場ではスタッフの皆さんや共演者の皆さまに支えていただき、無事演じきることができました。



──本作をご覧になる方へのメッセージをお願いします。

父との別れを経験したゾーイと家族たちがどう前に進んでいくのか、恋愛模様はどうなっていくのか、どんな曲を歌ってくれるのか...、シーズン2でも目や耳が離せない展開が続きますので、皆さまぜひご覧ください!!!





『ゾーイの超イケてるプレイリスト』シーズン2 放送情報

スーパー!ドラマ TV #海外ドラマ☆エンタメにて(全13話)

2月27日(日)21:00より日本初放送

【二カ国語版】毎週日曜 23:00

【字幕版】毎週日曜 21:00ほか

(海外ドラマNAVI)

『ゾーイの超イケてるプレイリスト』©MMXXI, LionsGate Television Inc. and Universal Television, LLC. All Rights Reserved.