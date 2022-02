『S.W.A.T.』がシリーズ通算100話に到達！シェマー・ムーアら主要キャストがファンへ感謝のメッセージ

激しいアクションと人間ドラマが絶妙にブレンドされた大ヒット犯罪アクションドラマ『S.W.A.T.』が、シーズン5でシリーズ通算100話目を迎える。その記念すべきエピソードを祝うために、シーズン1より番組を盛り上げてきた主要キャストがSNSに喜びのメッセージを投稿している。

シリーズ開始から通算100話目となるシーズン5第16話は、米CBSにて今春に放送予定。

S.W.A.T.チームを率いるダニエル・"ホンドー"・ハレルソン役のシェマー・ムーアは、「この業界で最高のスタッフとチーム、ファミリーと協力する第100話...。ここ近年、番組において、これほどのマイルストーンに到達するとは信じられないほどの成果だ! 終わりのないハードワークとヤバいほどの仕事時間、番組への献身に感謝しているよ! 勝ち続けて祝おう。そして、毎週視聴しくれるファンのみんなへ...。ありがとう!!! 俺たちは君たちのサポートなしに、ここにいないよ!!! たくさんの愛を」と、感謝の気持ちを投稿。

また、ジム・ストリート役のアレックス・ラッセルは、「100話に突入だ! 美しく才能があり、協力的で刺激的な人々と一緒に、この素晴らしい番組を作り続けることができたことに感謝している」と喜びの言葉を贈っている。

そして、 クリスティーナ・"クリス"・アロンゾ役のリナ・エスコは、「5年で100エピソード。ここまでやって来れたなんて信じられません。私たちの素晴らしくも勤勉なスタッフと、番組を応援してくれた熱心なファンに感謝します。なんという旅だったのでしょう。 おめでとうチーム」と、感無量の思いを伝えている。

この3人の他、一緒に写っているデヴィッド・"ディーコン"・ケイ役のジェイ・ハリントンやドミニク・ルカ役のケニー・ジョンソン、ロバート・ヒックス役のパトリック・セント・エスプリトも同じ画像をアップし、その喜びを伝えている。結束の固いチームワークと仲の良さが画像から伝わってくるようだ。

記念すべき第100話で展開されるストーリーにも注目したい『S.W.A.T.』シーズン5の後半エピソードは、2月27日(日)にCBSにカムバック。

『S.W.A.T.』© 2019, 2020 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.