『NCIS：シドニー』誕生！オーストラリア舞台の新作＆『SEAL TEAM』映画版進行中

バイアコムCBSが提供するグローバルな定額制デジタルビデオストリーミングサービスParamount+で、大人気アクションシリーズ『SEAL Team/シール・チーム』の映画化と、オーストラリアを舞台にした新『NCIS』という二つの大きな企画が動き出していることが明らかになった。米TV Lineが伝えている。

これらの企画は2月15日(火)に行われたバイアコムCBSのイベントで幹部ジョージ・チークスによって発表されたもの。Paramount+が誇るヒット作の世界観を拡大することが狙いで、製作陣にはシリーズに欠かせない主演兼製作総指揮のデヴィッド・ボレアナズ(『BONES』)はじめ、クリストファー・チュラック、スペンサー・ハドナットといったクリエイターが参加する予定だという。物語の展開やキャストなど、詳しい情報はまだ明かされていない。本家シリーズはシーズン6に更新され、年内解禁予定。

一方、壮大なフランチャイズを展開し、世代を超えて親しまれ続けている『NCIS』はアメリカを飛び出してオーストラリアへ。『NCIS: Sydney(原題)』は、Paramount+ AustraliaとNetwork 10で絶賛企画中だ。2023年プレミアに向けて計画が進行しており、地元を舞台にした物語を展開する予定。オーストラリア出身の俳優と製作陣を起用する方向で、撮影も世界有数の美しい海を臨む現地で行うという。のクリエイターであるシェーン・ブレナンはオーストラリア出身ということで、彼が参加することは決定済みだ。

「この二つのプロジェクトは、配信を運用するという社の使命を支えながら、スタジオの軌跡を拡大するという二つの新しい道を示しています」とチークスは声明で述べ、国内のみならず国外の視聴者を満足させることを目標に取り組んでいくという。

なお、Paramount+はグローバルでの展開拡大を進めており、2022年にはイギリス、韓国、フランス、イタリアなどでのサービス開始が予定されている。(海外ドラマNAVI)

『SEAL Team/シール・チーム』©The series is produced by CBS Studios and is distributed internationally by Viacom CBS Global Distribution Group.© 2017 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.