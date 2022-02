Netflixが名作FPS「バイオショック」を実写映画化すると発表した。公式Twitterアカウントで、2Kおよびテイクツー・インタラクティブと協力して映画化を行うと明かしている。

The Hollywood Reporterによれば、映画化の計画は1年ほど前から進められていたが、現時点で脚本家や監督は決定していないという。

ケン・レヴィンによる『バイオショック』は、『System Shock』の精神的続編として2007年(日本では2008年)に発売された。ラプチャーと呼ばれる海底都市を舞台に、大富豪や権力者のユートピアとして作られたはずの都市が、不気味なスーツを着たビッグ・ダディがうろつく海底の地獄となってしまったという衝撃的な過去が明らかになっていく。

この年代の最高傑作と言える作品の『バイオショック』は、続編として『バイオショック 2』と『バイオショック インフィニット』を生みだした。現在は新設スタジオのCloud Chamberが新作を開発中だが、クリエイターのケン・レヴィンは参加していない。

テイクツーのCEOであるストラウス・ゼルニックは、「Netflixは今日のあらゆるエンターテインメントのなかでも、特に優れた先進的なストーリーテラーです。世界中で多くのファンに愛されている『バイオショック』シリーズにおける我々のビジョンやコミットメントを共有していただけることをうれしく思います」と述べている。

さらに、「2KのスタジオであるCloud Chamberは同シリーズの新作の開発に注力しており、Netflixとのパートナーシップも相まって、『バイオショック』がかつてないほどに皆様を魅了していくことを強く確信しています」と語っている。

"We all make choices, but in the end our choices make us."Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX- Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022