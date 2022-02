『指輪物語』を原作とする長編アニメ映画の米公開日が決定した。これを記念して、ワーナー・ブラザースは本作のコンセプトアートも公開した。

『The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim(原題)』は2024年4月12日に全米で公開予定となった。アニメ映画監督の神山健治(『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』)が本作の監督を務め、ピーター・ジャクソン監督の「ロード・オブ・ザ・リング」三部作で脚本を執筆したアカデミー受賞者フィリッパ・ボウエンが製作総指揮を務める。

「War of the Rohirrim」は小説『The Hobbit and Lord of the Rings』の出来事から2世紀前を舞台とし、第9代ローハン王である槌手王ヘルムやヘルム峡谷の創造を描く。この場所は『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』に登場し、サウロン軍に対抗する砦となっていた。

本作初のコンセプトアートは以下から確認できる。 ©Warner Bros. Pictures

今回のアニメ映画は2021年に発表され、ピーター・ジャクソン監督の三部作を補完する内容となる予定だ。コンセプトアートに見られるようなスタイルは、ピーター・ジャクソン版の雰囲気を彷彿させ、ジャクソンの仲間が関わっている点でもまたつながりがある。

ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・グループ会長のトビー・エメリッヒはこう語る。「映画『ロード・オブ・ザ・リング』は、トールキンの傑作を映画の新たな高みまで押し上げ、一時代を築きました。三部作に携わった多くのメンバーや、今回指揮をとる神山健治氏と、中つ国を再訪できるというのは贈り物です」

現在進行している「指輪物語」のプロジェクトは「War of the Rohirrim」だけではない。Amazonは、実写版ドラマ『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』の準備を整えており、こちらも初のティーザートレーラーが公開されたばかりだ。

『指輪物語』の映画とゲームの権利が予想額20億ドル(約2300億円)で売却されると見られていることから、おそらく中つ国の未来も、これまで以上に忙しくなるだろう。これ(版権)を手にするものが(メディアでの)、中つ国の運命を握るのだ。