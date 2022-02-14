Ž¢¥à¥À¤ËÁý¤¨¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄŽ£¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤Ìõ
°ÜÆ°¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢Áý¤¨¤¬¤Á¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡Ê¼Ì¿¿¡§¥×¥é¥Ê¡¿PIXTA¡Ë
²ñµÄ¤È¤ÏËÜÍè¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ¬¤òÆ°¤«¤·¡¢ÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Î¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤«¤é³°¤ì¤¿²ñµÄ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ¬¤òÆ°¤«¤·¸ÜµÒ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë²ñµÄ¤Î¶¯²½½ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñµÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ä¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡Ö²ñµÄºÆÀ¸²°¡×¤Î¹â¶¶µ±¹Ô»á¤¬¡¢¥à¥À¤Ê²ñµÄ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ï¼Â»Ü¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¡Ä
ÀèÆü¡¢¤¢¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°µÅÝÅª¤Ë²ñµÄ¤¬Áý¤¨¤¿¤è¡£¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2¡Á3³äÁý¤·¤Î°õ¾Ý¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë²ñµÄ¤Î³ä¹ç¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö1³ä¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î9³ä¤Î²ñµÄ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö²èÁü¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤ÆÆâ¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î·Ð±Ä´ë²è¼¼¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ñµÄ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤é»²²Ã¼Ô¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê²ñµÄ¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤«¤é²ñµÄ¤Î»þ´Ö¤Ï1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤»¤è¡¢¤È¤ªÃ£¤·¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¡¢¡Ö°ÜÆ°»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤ä¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ëºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²ñµÄ¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö½Ð¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤µ¤â»Å»ö¤ò¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÊª»ö¤¬Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¤ÎÂÎ½Å¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¹¤°Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ä½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ñµÄ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åú¤¨¤ÏÈÝ¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤Ï¥à¥À²ñµÄ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ö¥à¥À²ñµÄ¡×¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥à¥À¤À¤È´¶¤¸¤ë²ñµÄ¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Û£Ëæ£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·úÀßÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤
¤³¤Î¡¡Á£¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ñµÄ¡á¥à¥À²ñµÄ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö±Ä¶ÈÊó¹ð²ñµÄ¡×¤Î¤è¤¦¤ËÃ±¤Ê¤ë¿ô»úÊó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñµÄ¤ä¡¢¡ÖÄêÎã²ñµÄ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ñµÄ¤Ç¤¹¡£
¢¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø·¸¤·¤½¤¦¤À¤«¤é½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ä¡Ö²ñµÄ¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È½õ¤«¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤ËÈ¯¸À¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ñµÄ¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î²ñµÄ¤Ï½Ð¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤ÎÇ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
£¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬È¯¸À¤¹¤ë¤±¤ì¤É°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢·è¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬»þ´ÖÆâ¤Ë·è¤Þ¤é¤Ê¤¤²ñµÄ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿Í¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê²ñµÄ¤¬¼¡¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥à¥À²ñµÄ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï
¤³¤ì¤é¤Î¥à¥À²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢»È¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¸«¹ç¤¦¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
¥à¥À²ñµÄ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ëÍ×°ø¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»ö¶È¤È¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Æ¾Íè¸·¤·¤¤·Ð±Ä¾õ¶·¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥à¥À²ñµÄ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ñµÄ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö²ñµÄ¤ò¸ÜµÒÁÏÂ¤¤Î¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¡×¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤êÊý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¡¡Ö¤³¤Î²ñµÄ¤Î¸ÜµÒ¤ÏÃ¯¤«¡©¡×¢¡Ö¤³¤Î²ñµÄ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÁÃÍ¤Ï²¿¤«¡©¡×£¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©¡×
¤Î3ÅÀ¤òÌä¤¦¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤Î²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¤³¤Î3ÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë²ñµÄ¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼ÒÆâ²ñµÄ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ê¸ÜµÒÁÏÂ¤¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡Ë¼ÒÆâÌäÂê¤äÁêÃÌ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ´ë¶ÈºÆÀ¸¤ò»Ù±ç¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢9³ä°Ê¾å¤Î²ñµÄ¤¬¸ÜµÒÁÏÂ¤°Ê³°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î3ÅÀ¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Åú¤¨¤ò½Ð¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÍýÁÛÇ¾¡×¡Ö¸½¼ÂÇ¾¡×¡Ö¿ä¿ÊÇ¾¡×¤ò½¸¤á¡¢ÍýÁÛÇ¾¤¬ºî¤ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÁÇ°Æ¤ò´ð¤Ë¡¢¿ä¿ÊÇ¾¤¬¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯¤µ¤Ð¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼ÂÇ¾¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Á´°÷¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤Ê¤¤¡Ø¥À¥á²ñµÄ¡Ù¤òÊÑ¤¨¤ë3¤Ä¤Î"Æ¬¤Î»È¤¤Êý"¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñµÄ¤Ï¸ÜµÒÁÏÂ¤¤Î¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ñµÄ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²ñµÄ¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¸ÜµÒ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¼ÒÆâ¿ä¿ÊÌò¡ÖBusiness Director¡×¤Ç¤¹¡£
¼ÒÆâ¿ä¿ÊÌò¡ÖBusiness Director¡×¤Îµ¡Ç½¤ÈÌò³ä
Business Director¤Ï¡¢·Ð±Ä´ë²è¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛÇ¾¤ä¸½¼ÂÇ¾¤¬·óÇ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Business Director¤Ï¡¢²ñµÄ¤Î¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤ÆÀè¤Û¤Éµó¤²¤¿3¤Ä¤ÎÌä¤¤¤ò¤Ä¤Í¤ËÌä¤¤Â³¤±¡¢¹Ô¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤¤²ñµÄ¤ÏÍýÍ³¤òÉÕ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤º¡¢¸ÜµÒÁÏÂ¤¤ËÉ¬Í×¤Ê²ñµÄ¤Ï¿µ½Å¤Ë¿ÍÁª¤ò¹Ô¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¿ä¿ÊÌò¤Î²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï¡¢¡È¯ÁÛ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÁÛÇ¾¤ä¸½¼ÂÇ¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀ°Íý¤·¡¢ÈôÌö¤µ¤»¤ë¢¾×ÆÍ¤·¤¬¤Á¤ÊÍýÁÛÇ¾¤È¸½¼ÂÇ¾¤òÄ´À°¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë£²¿¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Çº¤àÍýÁÛÇ¾¤È¸½¼ÂÇ¾¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¥¤¥á¡¼¥¸¤Î²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤ë
¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍýÁÛÇ¾¤ä¸½¼ÂÇ¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò°ú¤½Ð¤¹¥ê¡¼¥ÉÌò¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤â°ìÉô½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¿Í¤¬¿ä¿ÊÌò¤òÃ´¤¦¤È¥ï¡¼¥¯¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Business Director¤È¤Ê¤ê½¾¶È°÷¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¸ÜµÒÁÏÂ¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ¬¤òÆ°¤«¤·¸ÜµÒ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë ²ñµÄ¤Î¶¯²½½ñ¡Ù¤è¤ê