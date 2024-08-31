¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÌîºÚ¥¯¥º¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½Ð½Á¤ò¤È¤í¤¦
¡¡¡Ö¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¼Î¤Æ¤ë¤Ï¤º¤ÎÌîºÚ¥¯¥º¤«¤éºî¤ë½Ð½Á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤À¤·¤¿¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤ò°ì¸ý¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤¤Ã¤È¶Ã¤¯¤Ï¤º¡Ä¡ª¤½¤·¤Æ¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬¤âÍÏ¤±¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¡¢ºî¤êÊý¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¸ú²Ì¸úÇ½
¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤È¤Ï¡©
¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤È¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ÎÈé¤ä¿Ä¡¢¥Ø¥¿¤Ê¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤È¤ë½Ð½Á¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ(vegetable)¤È½Ð½Á(broth)¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ì¤Í¤®¤ä¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢Âçº¬¤ÎÈé¤ä¥Ø¥¿¡¢¤¤ã¤Ù¤Ä¤Î¿Ä¤Ê¤É¤ò¿å¤«¤é¥³¥È¥³¥È¼Ñ¤Æºî¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿½Ð½Á¤Ë¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ä´Å¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬¤âÍÏ¤±¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¤äÌ£Á¹½Á¤Ë»È¤¦¿å¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÑÊª¤ä¥«¥ì¡¼¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤Î±ÉÍÜ¤ò¥à¥À¤Ê¤¯ÀÝ¤ì¤ë¡ª
ÌîºÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿åÍÏÀ¤Î¤¿¤á¡¢ÌîºÚ¥¯¥º¤ò¼Ñ¤À¤·¤Æºî¤ë¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿¢ÊªÀ¿©ÉÊÍ³Íè¤ÎÊª¼Á¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¥±¥ß¥«¥ë¡Ê¥Õ¥£¥È¥±¥ß¥«¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ä¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤Ê¤É¤¬¥Õ¥¡¥¤¥È¥±¥ß¥«¥ë¤Î°ì¼ï¤È¤µ¤ì¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤Ë¤è¤ëÏ·²½Í½ËÉ¡¢¤¬¤óÍ½ËÉ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ç¸º±ö¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¡ª
ÌîºÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤òÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹â·ì°µ¤ä¤¯¤à¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¿©±ö¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¿©±ö¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸º±ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ë¤ÏÌîºÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤âÍÏ¤±¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥¦¥à¤â·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëÆ¯¤¤ä¡¢¤à¤¯¤ß²ò¾Ã¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ç¹â·ì°µÍ½ËÉ¡¢¤à¤¯¤ß²ò¾Ã¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Îºî¤êÊý
¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Î´ÊÃ±¤Êºî¤êÊý¤ä»È¤¤Êý¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌîºÚ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ
ÌîºÚ¤ÎÈé¤ä¿Ä¡¢¥Ø¥¿¤Ê¤É¡ÄÎ¾¼ê1ÇÕÊ¬¡ÊÌó200g¡Ë
¿å¡Ä1¥ê¥Ã¥È¥ë
¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1
¼ê½ç
¡ÌîºÚ¤ÎÈé¤ä¿Ä¡¢¥Ø¥¿¤Ê¤É¤Ï¿å¤Ç¤è¤¯Àö¤¤¡¢Æé¤ËÆþ¤ì¤ÆÊ¬ÎÌ¤Î¿å¡¢¼ò¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ20¡Á30Ê¬¤Û¤É¼Ñ¹þ¤à¡£
£ÌîºÚ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤¬¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢¥¶¥ë¤Ê¤É¤Ç¤³¤¹¡£
ÊÝÂ¸ÊýË¡
¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤ÏÀ¶·é¤ÊÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢Îä¤á¤Æ¤«¤éÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç3¡Á4Æü¤Û¤ÉÆü»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£À½É¹»®¤Ê¤É¤ÇÅà¤é¤»¤Æ¡¢Åà¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤Ë°Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÅà¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï1¤«·î¤òÌÜ°Â¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»È¤¤Êý
¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ï¡¢
¡¦ÏÂÉ÷¤À¤·¤ò¤È¤ë¤È¤¤Î¿å¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
¡¦¥¹¡¼¥×¤ò¼Ñ¹þ¤à¿å¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
¡¦¥«¥ì¡¼¤ä¥·¥Á¥å¡¼¤ò¼Ñ¹þ¤à¤È¤¤Ë
¡¦¼ÑÊª¤òºî¤ë¤È¤¤Î¼Ñ½Á¤È¤·¤Æ
¡¦¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯¤È¤¤Î¿å¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎÁÍý¤Ç¤â¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ò¼ÙËâ¤»¤º¤ËÌîºÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ä±ÉÍÜ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤ÎÌîºÚ¤ÎÁª¤ÓÊý
¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ï¤É¤ó¤ÊÌîºÚ¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤ÌîºÚ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹OK¤ÊÌîºÚ¡Û
¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¤ã¤Ù¤Ä¡¢ÇòºÚ¡¢Âçº¬¡¢Ä¹¤Í¤®¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢¤¤Î¤³¡Ä¤Ê¤É
¡Ú¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤ÌîºÚ¡Û
¡¦¤¨¤°¤ß¤ä¶ìÌ£¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÌîºÚ¡Ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É
¡¦¥Ë¥ª¥¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ëÌîºÚ¡Ä¥Ë¥é¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤É
¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌîºÚ¥¯¥º¤òÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌîºÚ¥¯¥º¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤òºî¤ëÊýË¡¤âOK¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÝ¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Ù¥¸¥Ö¥í¥¹¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú»²¹Í¡¦»²¾È¡Û
¡Ê¢¨1¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ¸µÇ¯¡¡¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡ãhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14156.html¡ä¡ÊºÇ½ª±ÜÍ÷Æü¡§2020/11/20¡Ë
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Êwww.asken.jp)¡×
[Ê¸:¤¢¤¹¤±¤ó ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡¸ø³«Æü¡§2020Ç¯12·î07Æü]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿©»öµÏ¿¡¦¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¡£
¿©»ö¼Ì¿¿¤ä¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò ¡È»£¤ë¤À¤±¡É ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬¤Ç¤¡¢AI±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËèÆüÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Twitter
Instagram
Web¥µ¥¤¥È