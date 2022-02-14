ソウルにある蚕室総合運動場の駐車場に設置された新型コロナの検査所で順番を待つ人たち＝１３日、ソウル（聯合ニュース）

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【ソウル聯合ニュース】韓国の中央防疫対策本部は１４日、この日午前０時現在の国内の新型コロナウイルス感染者数は前日午前０時の時点から５万４６１９人増え、累計１４０万５２４６人になったと発表した。１日当たりの新規感染者は過去最多となった前日より１８１２人少ないが、５日連続で５万人を上回った。重篤・重症患者は計３０６人、新たな死者は２１人となった。