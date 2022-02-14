ニューストップ > 海外 > 韓国 新型コロナウイルス 韓国の話題 海外ニュース ［速報］韓国の新規コロナ感染者５万４６１９人 ５日連続で５万人超 韓国新規感染 5日連続で5万人超 0 LINE共有ボタン 2022年2月14日 9時31分 聯合ニュース 写真拡大 【ソウル聯合ニュース】韓国の中央防疫対策本部は１４日、この日午前０時現在の国内の新型コロナウイルス感染者数は前日午前０時の時点から５万４６１９人増え、累計１４０万５２４６人になったと発表した。１日当たりの新規感染者は過去最多となった前日より１８１２人少ないが、５日連続で５万人を上回った。重篤・重症患者は計３０６人、新たな死者は２１人となった。 外部サイト 韓国の新規コロナ感染者が連日過去最多 ４日連続で５万人超 改憲して大統領の再選可に 与党候補が公約発表＝韓国 コロナ検査キットを保育園などに無償配布へ ネット販売は禁止に＝韓国 「新型コロナウイルス」をもっと詳しく 東野幸治が感染 判明前日に共演の松本人志は濃厚接触者に該当せず 有吉弘行、芸人コロナ急増に震撼 万一の際の「代役」を発表 感染の見取り図・盛山「毎日高熱、嘔吐、下痢、悪寒も…」症状語る