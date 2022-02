『ハリポタ』＆『ファンタビ』の人気カップルまとめ！恋の数々を振り返る

『ハリー・ポッター』、そして『ファンタスティック・ビースト』と、世界中で根強い人気を誇る魔法ワールドシリーズ。ついに最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』が4月8日(金)より劇場公開! 公開に先駆け、バレンタインデーの本日、ファンを魅了してやまない人気カップルたちを振り返ってみよう。

『ファンタスティック・ビースト』シリーズ

公私ともに良きパートナー!実は似たもの同士のニュート&ティナ

シャイでおっちょこちょいなところがありながらも、魔法動物をこよなく愛する魔法動物学者のニュート(エディ・レッドメイン)と、しっかり者でMACUSA(アメリカ合衆国魔法議会)に勤める闇祓いのティナ(キャサリン・ウォーターストン)。

一見、正反対の性格二人だが、自分の信念を通すために必要であれば規則を破ることもいとわない、という点では似たもの同士。1作目で行動を共にしていくなかでお互いを認め合い、いい雰囲気になったものの、2作目冒頭では、ニュートが婚約したという誤報(実際に婚約していたのはニュートの兄・テセウス)によりギクシャクした関係に後戻り......。

魔法使いとしては優秀な二人が、とにかく恋愛に不器用で奥手な姿は、観ているこちらもにやりとしてしまう。様々なトラブルを乗り越えるうちに誤解も解け、絆はより強く! 最新作ではどんな活躍をしてくれるのだろうか?

魔法使いとマグル、許されない恋の行方はどうなる?ジェイコブ&クイニー

ニュートと出会ったことをきっかけに魔法の世界に足を踏み入れることになったマグルのジェイコブ(ダン・フォグラー)と、ティナの妹のクイニー(アリソン・スドル)も本作屈指の人気カップル。

お互いに惹かれあい、すぐに恋におちた二人だが、アメリカではマグルに魔法界の存在を知られることはご法度であり、ましてやマグルと魔法使い同士の恋愛や結婚はもってのほか。お互いを大切に想うからこそ、次第に二人はすれ違い、クイニーは「魔法使いはもはや人目を忍ぶ必要はない」というグリンデルバルドの思想に傾倒。

前作の最後には、グリンデルバルドの元へ去ってしまうという衝撃の展開を迎えた。純粋なクイニーと優しいジェイコブだからこそ起きてしまった悲しいすれ違い――。最新作で、二人は再会することができるのか?

『ハリー・ポッター』シリーズ

初恋の人、命の恩人から夫婦へ...ハリー&ジニー

『ハリー・ポッター』シリーズの主人公、ハリーは親友ロンのひとつ年下の妹・ジニーと結ばれている。『ハリー・ポッターと秘密の部屋』でトム・リドル(のちのヴォルデモート卿)の日記に操られたジニーをハリーが救出するなど、ジニーにとってハリーは初恋の人であり、命の恩人であったが、当時ハリーは「親友の妹」という程度の認識。

叶わぬ恋かと思われたが、幼い頃からいつもそばで寄り添ってくれていたジニーのことを、次第にハリーも意識するように! ヴォルデモートの脅威がジニーに及ばないようにと距離をおくこともあったが、お互いの気持ちを確かめ合った二人はすべての戦いが終わった後に結婚し、3人の子どもたちに恵まれている。

日本でも7月8日より上演予定の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」では、『ハリー・ポッター』シリーズ完結から19年後の世界を描かれる。大人になったハリーとジニーだけでなく、彼らの子どもたちの物語も登場するこちらも、あわせてチェックしておきたい。

ケンカしても、結局君が一番!ロン&ハーマイオニー

お調子者のロン、成績優秀でしっかりもののハーマイオニーは言わずもがな、ハリーの大親友として『ハリー・ポッター』シリーズで数多くの活躍をしてきた。しかし、ホグワーツでともに過ごすうちにロンとハーマイオニーはいつしか親友を超えてお互いにかけがえのない感情を抱くように。

互いを意識しているような行動も多々あったものの、ロンは照れ隠しも相まってハーマイオニーに悪態をついてしまい、ハーマイオニーも素直になれないなど、不器用な二人の姿にやきもきした人も多いのでは?

しかし、喧嘩するほど仲が良いというもの。ヴォルデモートとの最終決戦という大きな戦いを経て、見事ゴールイン。結婚後はローズとヒューゴという二人の子どもに恵まれ、ローズはハリーとジニーの息子・アルバスと同じ学年でホグワーツに入学している。

最新作情報

魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』は、4月8日(金)より全国ロードショー。



■監督:デイビッド・イェーツ(『ファンタスティック・ビースト』シリーズ、『ハリー・ポッター』シリーズ後半4作品)

■脚本:J.K.ローリング(「ハリー・ポッター」シリーズ著者)

■プロデューサー:デイビッド・ヘイマン(『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』、「ハリー・ポッター」全8作品)

■出演:エディ・レッドメイン、ジュード・ロウ、エズラ・ミラー、ダン・フォグラー、アリソン・スドル、カラム・ターナー、ジェシカ・ウィリアムズ、キャサリン・ウォーターストン、マッツ・ミケルセン 他

配給:ワーナー・ブラザース映画

