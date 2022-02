【今週のおすすめ海外ドラマ】あの女子刑務所ドラマ最終章、『マーベラス・ミセス・メイゼル』シーズン4がついに

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はHulu独占配信中の『ウェントワース女子刑務所』ファイナルとなるシーズン8後半や、史上最長のコメディシリーズ『フィラデルフィアは今日も晴れ』の15シーズンまとめての配信、賞レース常連の『マーベラス・ミセス・メイゼル』最新シーズンがついにスタートとなる。お見逃しなく!

2月14日(月)〜20日(日)にスタートとなるおすすめ海外ドラマは以下の通り。

■2月15日(火)

『ウェントワース女子刑務所』シーズン8後半(Hulu)

Huluで圧倒的人気を誇るの最終章。

前シーズンで囚人の一人アリーが刺されてから3週間。未だ犯人が捕まらない中、またも新たな事件が勃発!? 新キャラたちも登場し、シリーズ史上最高の壮絶アクション&緊張感に満ちたドラマを展開する。果たして、この刑務所で生き残れるのは誰なのか? ファイナルとなるシーズン8後半がいよいよ独占配信スタート。

■2月16日(水)

(Disney+)

のロビン・シェバツキー役や、映画『アベンジャーズ』シリーズのマリア・ヒル役などで知られるコビー・スマルダーズが主演する探偵ミステリーがついに日本初配信。

私立探偵デックスは、頭の切れる退役軍人で、弟のアンセルの面倒を見ながら必死に生きている。彼女の捜査は型破りで、その堂々としたスタイルで、犯罪者たちに立ち向かう。

『フィラデルフィアは今日も晴れ』シーズン1〜15(Disney+)

米FXのコメディシリーズ『フィラデルフィアは今日も晴れ』、15シーズンまとめての配信がディズニープラスにてスタート! 本国では、すでにシーズン18までの更新が決まっており、史上最長の実写コメディシリーズとして高い人気を誇る。

ペンシルベニア州フィラデルフィアでバーを共同経営する変わり者の男女4人組を中心に巻き起こるドタバタが、下ネタとブラックユーモア満載で描かれる。

■2月18日(金)

『マーベラス・ミセス・メイゼル』シーズン4(Amazon Prime Video)

母と娘の絆を描くファミリードラマ『ギルモア・ガールズ』のクリエイター、エイミー・シャーマン=パラディーノが手掛ける『マーベラス・ミセス・メイゼル』の最新シーズン。1950年代を舞台に、夫ジョエルに裏切られた主人公ミッジ(レイチェル・ブロズナハン)が、スタンダップ・コメディの世界で成功を目指して奮闘する姿がハートウォーミングに描かれる。

新シーズンには、マイロ・ヴィンティミリア(『THIS IS US/ディス・イズ・アス』)が登場することがわかっており、『ギルモア・ガールズ』ぶりにパラディーノが手掛けるシリーズに出演することになる。

『スペース・フォース』シーズン2(Netflix)

のスティーヴ・カレルが、同作のスタッフと再タッグを組んだNetflixオリジナルシリーズ。

ネアード大将と彼の落ちこぼれチームは難しい人間関係に対処しながらも、新政権に宇宙軍の存在価値を証明しなければならない...。果たして団結してやり遂げることができるのか?

『セヴェランス』(Apple TV+)

ベン・スティラー(『ナイトミュージアム』シリーズ)が監督を務めるスリラードラマ。

効率化を図るため、仕事時の記憶とプライベートの記憶を分けるというプログラムを導入した企業Lumon Industriesを舞台に描かれる。出演者には、Apple TV+の新作コメディドラマ『High Desert(原題)』でもタッグを組むパトリシア・アークエット、『ビッグ・リトル・ライズ』のアダム・スコット、オスカー俳優のクリストファー・ウォーケン(『ディア・ハンター』)、ジョン・タートゥーロ(『ジゴロ・イン・ニューヨーク』)ら。

■2月20日(日)

『刑事ダルグリッシュ』(AXNミステリー)

2022年で誕生から60年を迎える、英国が誇る偉大なる推理作家P・D・ジェームズの代表作「アダム・ダルグリッシュ」シリーズのひさしぶりとなるドラマ化。

世界的に権威あるCWA賞(英国推理作家協会賞)でシルバー・ダガー賞を受賞した、「ナイチンゲールの屍衣」「黒い塔」「死の味」の3つのエピソードが2部構成(全6話)で描かれている。主人公のマシューを演じるのは、『Fleabag フリーバッグ』や『Pennyworth/ペニーワース』のベン・オルドリッジ。

『THE LAWYER 〜復讐の天秤〜』(WOWOW)

スウェーデンの都市マルメとデンマークの首都コペンハーゲンという二つの町を舞台に、兄妹が復讐の鬼と化していくリベンジスリラードラマが日本初放送。

『THE LAWYER 〜復讐の天秤〜』は、北欧諸国およびエストニア、ラトビア、リトアニアとポーランドなどで展開されている配信サービスViaplayのオリジナル作品。2018年にリリースされた本作は各国で高い人気を博し、シーズン2の製作に至っている。

