¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬ÊÌ¤ì¤¿»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤ò¡Ö¼ç¿Í¡×¸Æ¤Ó¡¡ÉÔÎÑÁûÆ°¸å¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ì¿®Íê´Ø·¸
¡¡½÷Í¥¡¦¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯£··î¤ËÎ¥º§¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê£·£³¡Ë¤È¤Îà±ßËþ¤Ö¤êá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²·î£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥«¥±¥ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢¼Ä¸¶¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼Ä¸¶¤ÎµÙÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î¥Ô¥¢¥Î¥ì¥Ã¥¹¥óÆ±¹Ô¡×¡¢¡ÖÂ©»Ò¤ÈÃë¿©¡×¡¢¡ÖÂ©»Ò¤ÈÇã¤¤Êª¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ¸¢¤ò¼êÊü¤·¤¿»Ò¤É¤â¤È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¡¢»ÔÂ¼¤Î¼«Âð¤ÇÍ¼¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹ðÇò¡£»Ò¤É¤â¤È»ÔÂ¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÊÌ¡¹¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¼Ä¸¶¤Ï¡Ö¼ç¿Í¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤âºî¤ì¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¹ÚÁÇ¸¼ÊÆ¤Ï¼ç¿Í¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡¢ÇòÊÆ¤Ï»Ò¶¡¤¬¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ä¸¶¤Ï£²£°£°£µÇ¯£±£²·î¤Ë»ÔÂ¼¤È·ëº§¡££°£¸Ç¯£µ·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢£±£²Ç¯£²·î¤ËÂè£²»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Å»ö¤È²È»ö¡¦°é»ù¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ºòÇ¯£··î¤ËÎ¥º§¡£¤·¤«¤âÍâ·î¤Ë¤Ï£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò£Î£Ï£Ö£Á¡Êµì¡¦Ä¶¿·À±¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥°¥¡¥ó¥¹¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¡¢¡Ö¼ç¿Í¡×¤È¸Æ¤Ö¼Ä¸¶¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¶¯¤¤¡£
¡ÖÉÔÎÑÊóÆ»¤Ç¼Ä¸¶¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎàÃçÎÉ¤·¥¢¥Ô¡¼¥ëá¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ï·è¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼Ä¸¶¤Ï¡¢£±£´Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¡Ø¶âµûºÊ¡Ù¤Ç¿ÍºÊ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÈÉÔÎÑ¤Ë´Ù¤ë¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¥°¥¡¥ó¥¹¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¤¤¤àÀëÅÁá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÎ¥º§»þ¤Ë»ÔÂ¼¤¬¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤·¤Æ¤â²È»ö¤ä°é»ù¤ò¼ÂºÝ¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢µÕ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£