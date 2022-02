【放送】米人気番組ランキング、『NCIS』がトップに！『ブルーブラッド』も浮上

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。1月24日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『FOX NFC CHAMPIONSHIP』(FOX)

2.『FOX NFC CHAMPIONSHIP-POST』(FOX)

3.『NEXT LVL CHEF-SP 1/30 10P』(FOX)

4.『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』(CBS)

5.『ヤング・シェルドン』(CBS)

6.『60 MINUTES PRESENTS』(CBS)

7.『THE NEIGHBORHOOD(原題)』(CBS)

8.『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』(CBS)

9.『BOB HEARTS ABISHOLA(原題)』(CBS)

10.『UNITED STATES OF AL(原題)』(CBS)

全体の4位、ドラマとしてはトップにつけたのは『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』に。24日放送のシーズン19第12話「Fight or Flight(原題)」はレーティング4.7、視聴者数779万人とし、一時は600万人台まで落ち込んでいた視聴者数を、ここへ来て少しずつ盛り返している。次ぐ全体の5位には『ヤング・シェルドン』がランクイン。27日(木)放送のシーズン5第13話「A Lot of Band-Aids and the Cooper Surrender(原題)」はレーティング4.6、視聴者数773万人という結果に。

前週圏外から8位に登場したのは『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』。欲望が渦巻く巨大都市ニューヨークを舞台に、テロや誘拐、麻薬と次々起こる難事件に、NYPD(ニューヨーク市警察)の誰もが知る警察官一家レーガン家のメンバーが立ち向かう姿を描いた犯罪捜査ドラマ×ファミリードラマとなっている本作。本国ではシーズン12が放送中だ。28日(金)放送の第13話「Cold Comfort(原題)」はレーティング3.8、視聴者数610万人となっており、初回放送以来500万人台後半から600万人台前半で安定した人気を保っている。

この他にランクインした3作品はすべて日本未上陸のシットコム。7位につけた『The Neighborhood(原題)』は、アメリカ中西部から西海岸のロサンゼルスへ引っ越してきた主人公デイヴと、彼の家族が経験するハードなご近所付き合いが描かれるシリーズ。『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』のシュミット役でお馴じみのマックス・グリーンフィールドがデイヴ役を演じている。24日放送のシーズン4第12話はレーティング3.8、視聴者数639万人。アメリカ人男性とナイジェリア人の看護師の恋を描いた『BOB HEARTS ABISHOLA(原題)』は9位に。同じく24日にシーズン3第12話が放送され、レーティング3.5、視聴者数586万人としている。海兵隊のベテランとアフガニスタン人通訳の友情を描く『UNITED STATES OF AL(原題)』は、27日放送のシーズン2第13話で、レーティング3.4、視聴者数557万人としている。(海外ドラマNAVI)

『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』© 2014 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.