¾®ÎÓÎÍÐÒ¤Ï¾¼ÏÂ¤ÈÂÐ¶Ë¤Î¡Ö£ÚÀ¤Âå¡×¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¡²¸»Õ¤¬¸ì¤ë¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î ¡È°ÛÇ½¡É ¤Ö¤ê
¡¡¤Þ¤µ¤Ëà£ÚÀï»Îá¤À¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê£Ì£È¡Ë·è¾¡¡Ê£±£²Æü¡¢¹ñ²È¥¸¥ã¥ó¥×¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£µ¡áÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬¹ç·×£²£¹£²¡¦£¸ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤Î¸Ä¿Í£²´§¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê£Î£È¡Ë¶â¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£×¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¡¡º£Âç²ñ£²¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ÏÊ£»¨¤ÊàÌ£á¤À¤Ã¤¿¡££±²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¾®ÎÓÎÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²óÌÜ¤Ë¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥ê¥Î¥Ó¥¯¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿°Î¶È¤¬¸¸¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÍ½Áª¤Ï£¹°Ì¡£¤½¤³¤«¤é´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ç¤¤¿¡×¤À¤±¤Ë¡Ö¥ê¥Î¥Ó¥¯Áª¼ê¤¬¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü¤ÏÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£±£¹£¹£¸Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤ÎÁ¥ÌÚÏÂ´î¡Ê£Ì£È¶â¡¢£Î£È¶ä¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜÀª£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¼ïÌÜÊ£¿ô¥á¥À¥ë¡££²ÅÙÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Á¡ÖÉáÃÊ¤Î£×ÇÕ¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®ÎÓÎÍ¤ò¡Ö¼¡À¤Âå·¿¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Êì¹»¡¦À¹²¬Ãæ±û¹â¤Î°ËÅìÍº°ì´ÆÆÄ¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ËÉé¤±¤Æ²ù¤·¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é´¶¾ð¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·»¡¦½á»ÖÏº¡Ê£³£°¡áÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤â»ØÆ³¤·¤¿°ËÅì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·»¤Î¾ì¹ç¤ÏÅØÎÏ¤Èº¬À¤ß¤¿¤¤¤Ê¾¼ÏÂÅª¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È´¶¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÍÐÒ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÅØÎÏ¤È¤«º¬À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤È£²¿Í¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡´ä¼ê¤Î¹â¹»¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤È¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÊ£¹ç¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¾®ÎÓÎÍ¤â¤½¤Îà´·Îãá¤Ë½¾¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÅì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¿Í¤Ë¤â»ýÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áö¤ë¶ÚÆù¤ÈÈô¤Ö¶ÚÆù¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ß¤¿¤¤¡£Áö¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¶ÚÆù¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¤¤¤ä±þ¤Ê¤·¤Ë¡Ê¤É¤Á¤é¤â¡Ë¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¼«¤é¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ëà£ÚÀ¤Âåá¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡££±£´Æü¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾®ÎÓÎÍ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì²ÝÂê¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Ç¤âÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£