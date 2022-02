『ザ・ルーキー』スピンオフドラマが誕生!?新米FBI捜査官が主人公に

『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』のネイサン・フィリオンが主演する痛快ポリスドラマ『ザ・ルーキー』にスピンオフドラマが誕生しそうだ。シーズン4のエピソードがバックドアパイロットとなり、新米女性FBI捜査官が登場するという。米TV Lineが報じている。

『ザ・ルーキー』は、妻との離婚を機に、40歳にして警官を目指してポリスアカデミーを卒業したジョン・ノーランが、ロサンゼルスで新米警官として街の治安を守るために奮闘する姿がコメディタッチで描かれる。

米ABCで2月27日(日)にカムバックするシーズン4後半エピソードで、スピンオフのバックドアパイロットとなる2話構成の回が放送されるとのこと。ロサンゼルスの発電所で起きたテロの疑いがある爆発を捜査することになったジョンが、その過程で、FBIロサンゼルス支局の訓練生であるシモーン・クラークの助けを借りる展開に。シモーンは「自然体で、先延ばしにしていた夢を実現しようと生きるFBIアカデミーで最年長の新人」と紹介されている。40代半ばのジョンよりも年上だというシモーンは50代ではないかと思われ、ジョンと多くの共通点がありそうだ。

シモーンを演じるのは、医療コメディドラマ『ゲッティング・オン』や映画『マッド・ナース』などに出演し、米TNTの犯罪ドラマ『Claws(原題)』に主演するニーシー・ナッシュ。『Claws』のファイナルとなるシーズン4が2月6日(日)に放送を終えたばかりで、ニーシーは入れ替わる形で『ザ・ルーキー』に出演することになる。

ニーシーは、「『ザ・ルーキー』にゲスト出演して、シモーン・クラークに息を吹き込めることにワクワクしています。彼女はハツラツとしていて毛色が違うキャラクターです。キャストが素晴らしく、演じることが待ちきれません!」と意気込みを語っている。

ニーシー演じるシモーンを主人公にしたスピンオフがシリーズ化されるのかどうか注目だ。『ザ・ルーキー』シーズン4後半エピソードは、ABCにて2月27日(日)より放送開始。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ザ・ルーキー』 (c) 2019 Foxburg Financing 2, LLC and ABC Studios. All Rights Reserved.