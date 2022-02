ベネディクト・カンバーバッチが結婚式を挙げた『ビースト・マスト・ダイ』の舞台ワイト島とは？

イギリスで大ヒットした注目作『ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ』がスターチャンネルEXにて日本初独占配信中。本作の舞台に選ばれたワイト島とは、いったいどんな場所なのか? 今回はその魅力をご紹介しよう。

『ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ』は、ひき逃げで一人息子を亡くし犯人への復讐を誓う母親と、同僚を失いPTSDと闘いながら捜査を引き継いだ警部補が正義を追求していく様を描いた異色の復讐サスペンス。

本作の舞台は、イングランド南岸に位置するダイヤモンドの形を持つワイト島。ロンドンから一番近い人気の避暑地だ。エリザベス女王の高祖母であるヴィクトリア女王がこよなく愛した島であり、終の棲家となった海辺の宮殿「オズボーン・ハウス」は現在一般公開され、島一番の観光地となっている。

音楽ファンには「ウッドストック」よりも早い、1968年に第1回が開催された野外音楽フェスティバル「ワイト島ミュージックフェスティバル」で知られている。第3回の1970年にはジミ・ヘンドリックス、ドアーズ、ザ・フーなど錚々たるミュージシャンが出演し、小さな島に60万人が押し寄せ、多くの伝説が残っている。2002年に復活し、今年も6月に開催予定でMUSEやKASABIANが出演する。

そして『パワー・オブ・ザ・ドッグ』で本年度アカデミー賞主演男優賞にノミネートされたベネディクト・カンバーバッチが2015年の2月14日...バレンタインデーに結婚式を挙げたことでも話題に。式場は、ワイト島モティストーン村にあるセント・ピーター&セント・ポール教会。中世に建てられた"『ダウントン・アビー』に出てきそうな"雰囲気のある教会で執り行われた。

本作で主人公フランシスを演じたクシュ・ジャンボ(『グッド・ファイト』)はワイト島について「歴史があり、独特で古い建造物が立ち並び、広大な農地や川があって、大きな町も小さな町もある。フランシスが様々な局面を迎えながら旅をするにはうってつけの場所だった。どこか不思議でミステリアスなところもある島よ」と述べている。

『ビースト・マスト・ダイ』配信および放送情報

【配信】スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-

#1〜3話独占配信中 ※毎週木曜1話ずつ更新

※第1話無料配信期間 2月3日(木)〜3月4日(金)

https://ex.star-ch.jp/special_drama/mzjKr

【放送】 BS10 スターチャンネル

【STAR1 字幕版】3月9日(水)より毎週水曜23:00ほか

※3月6日(日)13:00字幕版第1話無料放送

『ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ』© 2021 BritBox, New Regency TV Productions Limited and Scott Free Films Limited. All rights reserved.