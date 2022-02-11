±Ñ³°Áê¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¡Ö¼ºË¾¡×¤È¥í¥·¥¢³°Áê¡¢¡ÖÎäÀïÉ½¸½¤ÎÃæ»ß¡×µá¤á¤¿±Ñ³°Áê¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤á¤°¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÆ°¤¤ËÀ¾Â¦½ô¹ñ¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ¯¼£²È¤â³°¸ò¤Ç¤Î²ò·è¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£10Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥º¡¦¥È¥é¥¹³°Áê¤¬¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥é¥ô¥í¥Õ³°Áê¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¡ÖÎäÀï¤Î¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î»ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥é¥ô¥í¥Õ³°Áê¤Ï¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥È¥é¥¹»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ï¡Ö¼ºË¾¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¥í±Ñ´Ø·¸¤Ï¶áÇ¯ºÇÄã¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤½¤è¤½¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ü¥ê¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó±Ñ¼óÁê¤Ï¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤ÇËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î»öÌ³ÁíÄ¹¤È²ñÃÌ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤äNATO²ÃÌÁ¹ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¦¥©¥ì¥¹±Ñ¹ñËÉÁê¤¬11Æü¤Ë¥í¥·¥¢Æþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¹ñ¶¤ËÊ¼10Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÉôÂâ¤ò½¸·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï13Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¾Â¦Åö¶É¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Í§¹¥¹ñ¤Î¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤È¹çÆ±·³»ö±é½¬¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Íè½µ¤Ë¤Ï¥¢¥¾¥Õ³¤¤È¹õ³¤¤Ç¤â±é½¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¿¯¹¶¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅØÎÏ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã´ØÏ¢µ»ö¡ä±Ñ·³¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´íµ¡¤ÇÀï¤¦¡Ö²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¡¡±Ñ³°Áê¡¢¡ÖÍÞ»ß¤È³°¸ò¡×¤ËÃíÎÏ ¥í¥·¥¢Âç»È¡¢¡Ö³°¸ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ÇBBC¤Ë ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë³¤¾åÉõº¿¤òÈóÆñ¡¡Íè½µÍ½Äê¤Î·³»ö±é½¬¤Ç
¡Ö¥í±Ñ´Ø·¸¤Ï¶áÇ¯ºÇÄã¤Î¾õÂÖ¡×
¥È¥é¥¹³°Áê¤Ï²ñÃÌ¤Ç¥é¥ô¥í¥Õ³°Áê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÎäÀï»þÂå¤Î¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡ÊÉ½¸½¡Ë¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¡¢¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢²¤½£¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ËNATO¤ÈÍ°ÕµÁ¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥í¥·¥¢¤¬¡ÖÍ°ÕµÁ¤ÊµÄÏÀ¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢²¤½£¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ¶¤Ë10Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÉôÂâ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤ÈÃÏ°èÅªÅý¹ç¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öº¬ËÜÅª¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¤½£¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç»´»ö¤È¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¥È¥é¥¹»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¥é¥ô¥í¥Õ»á¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¡Ö·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¹ÔÆ°¤¬È¼¤¦¤«¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ¶¤ÎÉôÂâ¤äÊ¼´ï¤òÅ±µî¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´íµ¡¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈNATO²ÃÌÁ¹ñ¤¬¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤Î»ÑÀª¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¼°Ò¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥¹»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î³°Áê¤ò18Ç¯´ÖÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥é¥ô¥í¥Õ»á¤¬¡¢¡Ö¸½¾õ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿ÌäÂê¤ÎÂ¿¤¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×Åö¿Í¤À¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤³°¸ò¶¨µÄ¡×¤¬É¬Í×¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³°Áê¤Ë¤è¤ë¥â¥¹¥¯¥ïË¬Ìä¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡ÖÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡×
°ìÊý¤Î¥é¥ô¥í¥Õ³°Áê¤Ï¡¢¥È¥é¥¹»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤¬¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹Â¦¤Ï¡ËÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹Â¦¤Ï¡Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ò¤è¤¯¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ï¤¶¤ÈÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¡×¤È¤â¡¢³°Áê¤ÏÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¾Â¦½ô¹ñ¤À¤ÈÈãÈ½¤ò½Å¤Í¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥í¥·¥¢¤Î´Ø·¸¤â¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇºÇÄã¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
NATO¤ËÂÐ¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ùÊâ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎÎÎÅÚ¤«¤é¥í¥·¥¢¤ÎÉôÂâ¤òÅ±Âà¤µ¤»¤í¡×¤È¤¤¤¦Í×µá¤·¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÃÏÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ñ³°Áê¤Ï
¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎÎÎÅÚ¤«¤é¥í¥·¥¢·³¤òÅ±Âà¤µ¤»¤í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Î·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ñÃÌ¤Ç¥é¥ô¥í¥Õ»á¤¬¥È¥é¥¹»á¤Ë¡Ö¤Ò¤Ã¤«¤±¡×¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢¥í¥·¥¢»æ¥³¥á¥ë¥µ¥ó¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥¹»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ¶¤«¤é¤ÎÉôÂâÅ±Âà¤ò½Å¤Í¤ÆÍ×µá¤·¡¢¥é¥ô¥í¥Õ»á¤Ï¥í¥·¥¢·³ÉôÂâ¤¬¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤Ë¤¤¤ë¤Þ¤Ç¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¥é¥ô¥í¥Õ»á¤Ï¡¢¡Ö¥í¥¹¥È¥Õ¤È¥¦¥©¥í¥Í¥ºÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¼ç¸¢¤òÇ§¤á¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥È¥é¥¹»á¤Ë¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë¥È¥é¥¹»á¤¬¡Ö·è¤·¤ÆÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÃó¥í±ÑÂç»È¤Î¥Ç¥Ü¥é¡¦¥Ö¥í¥Ê¡¼¥È»á¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÎ¾ÃÏ°è¤Ï¥í¥·¥¢ÎÎ¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¥È¥é¥¹»á¤ËÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ë¥µ¥ó¥È¤ÏÊó¤¸¤¿¡£
ºß¥í±ÑÂç»È´Û¤Ï¤³¤Î²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö¥é¥ô¥í¥Õ»á¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö³ºÃÏ°è¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¼ç¸¢²¼¤Ë¤¢¤ë¤È»ä¤ÏÌÀ¼¨¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥¹»á¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¡£
¥È¥é¥¹»á¤¬¥í¥¹¥È¥Õ¤È¥¦¥©¥í¥Í¥º¤ò¡¢¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤¬¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯¤È¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯¤È´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÅÒ¤±¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤ÇNATO¤Î¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥ë¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°»öÌ³ÁíÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼óÁê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¤½£¤Î¤³¤³¿ô½½Ç¯¤Ç¡ÖºÇÂç¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´íµ¡¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÇ¤â´í¸±¤Ê½Ö´Ö¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶¯ÎÏ¤ÊÍÞ»ßÎÏ¡×¤È¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤³°¸ò¡×¤Ç´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÅÒ¤±¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ë¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°»öÌ³ÁíÄ¹¤È¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò·³»öÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å²¿¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤½¤¦¤«¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç2Ëü¿Í¤ÎÊ¼¤ò·±Îý¤·¡¢ÂÐÀï¼Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¶¡µë¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ±¹ñ¤Î³¤·³¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶È³¦¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ïº£²ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¤Ç·Ù²üÂÔµ¡¤¹¤ë±ÑÊ¼¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë1000¿ÍÁý¤ä¤¹¤ÈÈ¯É½¡£¤¿¤À¤·¡¢NATO¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÇÉÊ¼¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥·¥å¡¦¥â¥é¥¦¥£¥¨¥Ä¥¼óÁê¤È²ñÃÌ¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö²¤½£¤Î½¸ÃÄ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼óÁê¤Ï1·î¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤¿¤á¡¢Åì²¤¤Ø¤Î±Ñ·³ÇÉÊ¼¤ÎÇÜÁý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë±Ñ³¤Ê¼ÂâÂè45¥³¥Þ¥ó¥É¡ÊÊâÊ¼¡ËÉôÂâ¤«¤é350¿Í¤¬ÇÉÊ¼¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÃóÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¾®µ¬ÌÏµ¡¹ÃÉôÂâ¤ÎÌó150¿Í¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ËÃóÎ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë±ÑÊ¼¤ò900¿Í¤«¤é2ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æî²¤¤ËÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ·³¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤òÇÉ¸¯¤·¡¢ÃÏÃæ³¤¤ÎÅìÂ¦¤Ë¶îÃà´Ï¤È¾¥²ü´Ï¤òÁ÷¤ê¹þ¤àÍ½Äê¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï10Æü¡¢¥í¥·¥¢´ë¶È¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ©ºÛ¤âÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê±Ñ¸ìµ»ö¡¡Stakes are very high over Ukraine crisis, PM says/ Truss in tense Moscow talks as UK pushes diplomacy¡Ë