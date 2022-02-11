¥±¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ê¡¼¡¢¡ÈÌ¾ÃµÄå¥Ý¥¢¥í¡ÉÅ°Äì¤·¤¿Ìòºî¤ê¡¡¡È¾ðÇ®¡É¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ë
¡¡¡È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î½÷²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Äºî²È¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤¬À¸³¶¤òÄÌ¤·¤Æ½ñ¤Â³¤±¡¢º£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌ¾ÃµÄå¥Ý¥¢¥í¡É¥·¥ê¡¼¥º¡£»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥¬¥µ¼«¿È¤¬¡ÈÎ¹¹ÔÊª¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç»Ë¾åºÇ¹â·æºî¡É¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥ë¤Ë»à¤¹¡×¡Ê1937Ç¯È¯É½¡Ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥Ê¥¤¥ë»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤¬¡¢2·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥ë»¦¿Í»ö·ï¡ÙÆüËÜÈÇËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Ï¡¢¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥ª¥ê¥¨¥ó¥ÈµÞ¹Ô»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥±¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ê¡¼¡£¼«¤é¥Ý¥¢¥í¤ò±é¤¸¡¢±Ç²è²½¡¢¤½¤ì¤â2ºîÌÜ¡£¤è¤Û¤É¤Î¾ðÇ®¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤¬À¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾ÃµÄå¥Ý¥ï¥í¤³¤È¥¨¥ë¥¥å¡¼¥ë¡¦¥Ý¥¢¥í¤Ï¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆÆ¬Ç¾ÌÀÚò¡¢°ìÊÊ¤¢¤ë¤â¿Í¾ð¿¼¤¤À³Ê¤Ç¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¸ý¤Ò¤²¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥±¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ê¡¼¤Ï¡Ö±é¤¸¤ë¤Î¤Ï2ÅÙÌÜ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢±éµ»¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¿¿¤Îå«¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¥¢¥í¤È´¶¾ðÅª¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Î»£±Æ¤Ç¤â¥Ý¥¢¥í¤Î¿´¾ð¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤è¤ê¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥Ý¥¢¥í¤ò±é¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤âÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¥Ý¥¢¥í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾®ÀâÁ´¤Æ¡ÊÄ¹ÊÔ33ºî¤ÈÃ»ÊÔ 50 ºî¡Ë¤òÆÉÇË¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ý¥¢¥í¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ä¤ä¸ý¤Ò¤²¤ÎºÆ¸½¤Ë¤Ï3¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î»î¹Ôºø¸í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¢¥í¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é27¼ïÎà¤â¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ëÂ¤ê¤ò½µ3²ó»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·àÃæ¡¢»ö·ï¤ÎºÇ½é¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤Ê¤ëÈþ½÷¥ê¥Í¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤¿¥¬¥ë¡¦¥¬¥É¥Ã¥È¤Ï¥±¥Í¥¹ ¤È¤Î½é¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°ÒÅª¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¥±¥Í¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ä¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤Ï¡¢¤â¤¦Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥Í¥¹¤Î¥Ý¥¢¥íÌò¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¶¦±é¼Ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Û¤É¡£¡¡¥±¥Í¥¹¤Î¥Ý¥¢¥í¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥±¥Í¥¹¤Ï¡Ö¥Ý¥¢¥í¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃÎÀ¤È¾ðÇ®¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¢¥í¤Ë»ä¤ÏÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ø¥Ê¥¤¥ë»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢¥±¥Í¥¹¤Î¼êÏÓ¤È¾ðÇ®¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£