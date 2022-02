イギリスの住宅街にて今月8日、白いバンの上に屋根がキレイに載っている不思議な光景が目撃された。これは運転手が駐車場入り口と車両の高さを見誤ったことで生まれた光景だという。駆けつけた消防隊は困惑していたそうだが、ネット上ではつい笑ってしまう人が続出したようだ。『Devon Live』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

衝撃の光景を目撃した英デボン州エクセター、アルフィントンの住民は「表現できないほどの音が鳴り響いた」と当時を振り返る。今月8日午前11時頃、自宅にいたこの住民は轟音が鳴り響くのを聞き、すぐに窓に駆け寄って外で何が起きたのかを確認したという。

そして目にしたのが、積み木のように三角の屋根を載せた白いバンの姿だった。「ドライバーがバンから飛び降りると、すごい言葉遣いで叫んでいましたよ」と住民は運転手である男性の焦った様子を明かした。

この男性は息子の引っ越しを手伝うためにやってきたそうで、住民専用の駐車場に入ろうとした時に事故が起きた。この駐車場の入り口には屋根があり、男性が運転していた車両より屋根が低かったのでぶつかってしまい、そのまま剥ぎ取ってしまったのだ。

入り口部分を写した写真も公開されており、問題の屋根は4つの柱に取り付けられていたことが分かる。目撃者の住民は、「あの屋根はいつも柱の上に載っています。運転者の男性は高さを見誤り、ある程度スピードも出していたのだと想像できますね。それで屋根が取れてしまったのでしょう」と話す。

続けて「これまで今回のようなことが起きていなかったのが不思議なくらいですよ。外に出て柱を確認すると、雨に濡れて腐っているように見えたんです。こんな強風の中で、よくこれまで事故が起きなかったなと思いますね」と明かしており、屋根の強度が落ちていたことも今回の事故の原因の1つとなったようだ。

当初、運転手の男性は駐車場のオーナーに連絡し自力でこの屋根を車から降ろそうとしていたが、明らかに無理であった。事態が発生してから15分ほどして消防隊やロードサービスが駆けつけたが、今まで見たことがない光景に消防隊員らも困惑していたという。

また今回のニュースを見た人々からは、「これは面白すぎる」「雨が降っていたから傘をさしたのかな?」「エイプリルフールはまだだよね?」「今までで一番面白い」など大笑いのコメントが続出した。

なおこの車はレンタカーであり、乗っていた男性は保険会社やレンタカー会社に問い合わせて屋根を降ろすのにかかる費用を支払ってもらえないかと相談したが、双方に断られてしまったという。そのためこのバンは屋根を載せたまましばらく駐車場に置かれていたそうだが、最終的に特殊なクレーンを用いて降ろされた。クレーンの費用を誰が支払ったのかは明らかになっていない。

