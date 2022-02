映画『ハリー・ポッター』シリーズでハッフルパフの監督生であるセドリック・ディゴリーを演じ、スクリーンデビューを果たしたロバート・パティンソン(35歳)。そんな彼が、同作において皆と同じような杖の持ち方をせず、独自の構え方をした理由について明かした。

2022年3月公開予定の『ザ・バットマン』で主人公ブルース・ウェイン役に抜擢されたロバート。今やトップスターの一人となった彼のアイコニックな役と言えば、『ハリー・ポッター』シリーズでのセドリック・ディゴリーが挙がるはず。

彼が出演したシリーズ4作目となる『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』は、ハリーと一緒にホグワーツ代表として三大魔法学校対抗試合に出場することとなったセドリックが、ヴォルデモートと対峙し惜しくも亡くなってしまうという展開に――。

同誌のインタビューでは、そんな人気を博した『ハリポタ』作品に参加することについて「とても怖かった」と語った。

また演技のメソッド本を読んだことも明らかにしたロバートは、唯一の収穫は「すべてのシーンの前に自分を厳しく叱ること」だったとも告白。

そんなルーティンにより、歯の詰め物が取れてしまい治療が必要になったこともあったという。

さらに、同作で杖を持つときに銃を構えるようなポーズをとった理由について次のようにコメント。

