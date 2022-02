『アストリッドとラファエル』シーズン2など4作の最新シーズンが初放送！【AXNミステリー3月新着】

AXNミステリーは、「最新ヨーロッパミステリー特集」と題し、人気のヨーロッパミステリーシリーズ4作品『シェトランド』『貴公子探偵ニコライ』『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』『バルタザール 法医学者捜査ファイル』の最新シーズンを一挙放送する。

『シェトランド』シーズン5(全5話)

3月6日(日)16:00から一挙放送

※先駆けてシーズン4が2月27日(日)22:45から一挙放送

『ヴェラ〜信念の女警部〜』の原作者アン・クリーヴスが書いた4部構成の原作を映像化した本格英国ミステリードラマ。今回放送されるのは、BBCにて2021年に放送され最高視聴者数800万人を超えた最新シーズン! 濃密な人間関係、緻密な伏線など、クリーヴスならではの世界観が大きな反響を呼んでいる。

シェトランド署のジミー・ペレス警部を演じるのは、『プライミーバル』や『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』のスティーヴン・ロバートソンが扮し、アリソン・"トッシュ"・マッキントッシュ役を『ペット・セメタリー』のアリソン・オドネルが務める。

『貴公子探偵ニコライ』シーズン2(全6話)

3月13日(日)16:00から一挙放送

※先駆けてシーズン1が3月7日(月)〜9日(水)22:00に放送

19世紀のロシア・サンクトペテルブルクを舞台に、公爵という立場であるにも関わらず、法学部と理学部を卒業し、警察官となったニコライ・ベズソノフ。その豊かな知識と持ち前の推理力と行動力で事件を捜査していくミステリー!

デニス・ヌルリン演じる主人公ニコライの人懐っこく誠実なキャラクター、そして整ったも魅力。彼の相棒である経験豊かな庶民派刑事シュキンは、アレクセイ・グリシンが好演している。

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン2(全8話)

3月21日(月・祝)16:00から一挙放送

※先駆けてシーズン1が3月14日(月)〜18日(金)00:15に放送

優れた記憶力と論理的思考力を持つ文書係のアストリッド(サラ・モーテンセン)と、猪突猛進型の刑事ラファエル(ローラ・ドヴェール)という、正反対の性格を持つ二人が協力し合い事件を解決していく、フランス発ミステリーの最新作! 今シーズンでは、それぞれが抱える心の問題を二人の友情で乗り越えていく。

<あらすじ>

とある弁護士が、12名が出席する会合で白昼堂々射殺される。犯人を見た者は誰もおらず、現場には死んだホシムクドリが残されていた。アストリッドとラファエルが捜査を進めていくと、被害者の意外な過去が明らかに...。

『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン3(全8話)

12月4日(土)16:00から一挙放送

※先駆けてシーズン1・2が3月10日(木)〜18日(金)00:15に放送

2018年の初放送以来、フランスで人気を博している人気シリーズ。法医学者バルタザールが法医学の知識と洞察力、そして、霊となった被害者の声に耳を傾ける不思議な能力で事件を解決していく。今シーズンでは、様々な事件を解決していくなか、バルタザールの妻と親友を殺害した犯人が見つかり、衝撃の結末が待ち受ける!

主人公バルタザールを演じるのは、ドイツ出身の多言語を操る国際派、『ラルゴ・ウィンチ』シリーズで主演を務め、最近では『ドント・ルック・アップ』にも出演しているトメル・シスレー。彼の相棒となるエレーヌ・バック役には、2001年公開の『恋ごころ』でドミニクを演じたエレーヌ・ドゥ・フジュロールが扮する。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『シェトランド』シーズン5 © ITV Studios Limited 2020 All rights reserved.

『貴公子探偵ニコライ』シーズン2 © NTV 2020

『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン2 © FRANCE TELEVISIONS - JLA PRODUCTIONS - Be-FILMS - RTBF (Télévision Belge) - 2020

『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン3 © BEAUBOURG STORIES /BEAUBOURG AUDIOVISUEL / TF1 / BE-FILMS / RTBF (Télévision Belge) - 2020

All Rights Reserved. Licensed by ITV Studios Ltd.