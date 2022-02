『SATC』サラ・ジェシカ・パーカー、サマンサのカムバックには反対

本国では先週、シーズン1の最終話が配信された『AND JUST LIKE THAT... /セックス・アンド・ザ・シティ新章』。シーズン2への更新はまだ発表されていないが、主演を務めるサラ・ジェシカ・パーカーは、キム・キャトラル演じるサマンサの再登場は"ない"と思っているようだ。Peopleが伝えている。

時代を超えて絶大な支持を獲得している『セックス・アンド・ザ・シティ』から、サマンサを除く、キャリー(サラ)、ミランダ(シンシア・ニクソン)、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)がカムバックを果たし話題を呼んだ続編。

本シリーズの見どころの一つは、仲良し4人組の絆だっただけに、サマンサの不在は大きな波紋を呼んだ。ファンとしては、シーズン2へ更新された暁にはサマンサが帰ってくるのではないかと期待せずにはいられないが、残念ながらサマンサとキャリーが同じ部屋で一緒にいる姿を見ることは今後ないかもしれない。

米Varietyに元共演者のキムが『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』に戻ってくることはアリかどうか聞かれたサラは「アリではないと思う。彼女が何を思うか、これまでにたくさん共有されてきた」と回答。「直接的に関わったり、記事を読んだりしたわけではないけれど、知らせようとしてくる人はいるから」と彼女の意見を尊重しているがゆえの結論であることを明かした。

キムは映画版の第2作目が終了後、サマンサ役を金輪際演じないと断言。不仲説などが取りだたされたが、サラはこうした確執報道に一貫して沈黙を貫いている。今回サラは「ご存じの通り、私たちは続編製作にあたりキムに連絡を取らなかった。第3作目の映画が実現せず、キムがやりたかったことを満たせなかった後、彼女に耳を傾けて、彼女にとって何が大切なことか聞く必要があった。それが私たちにとって大切なことや必要なことと合わなかったの」と説明した。

作中ではサマンサは仕事でロンドンにいるために不在という設定。姿こそ観られないものの、キャリーと何度もテキストを送りあうなど、物語の中にはいまも存在している。「サマンサはいなくなってない。彼女の存在は敬意と気品をもって描かれたと思う。彼女は悪者として描かれなかった。彼女は人間関係を気にかける人。だから彼女を愛する人にとって重要で必要なやり方で取り組む方法を見つけたと思う」と話すサラは、キャリーとサマンサの友情関係を話す際に「数えきれないほど多くの時間の中で育まれた友情は、本当に貴重」と自身の友情に対する価値観を明かしていた。

