ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢½é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ç¿·¶ÃÏ¤Ø
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î¤Ò¤Ê¤¿ÊÔ¤Ç¡¢Àî±ÉÍûÆà¤Õ¤ó¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Ò¤Ê¤¿¤¬½Ð²ñ¤¦¼ã¤ÂçÉô²°ÇÐÍ¥¡¦¸Þ½½ÍòÊ¸»ÍÏº¤ò±é¤¸¤ëËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡£ ËÜ¶¿¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÌòÊÁ¤ÇºîÉÊ¤ËºÌ¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ×¡¹¤ËÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¶¿¤¬¤Ò¤Ê¤¿ÊÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬»³»ÔÆâ¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÏÂ²Û»Ò²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°Â»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¼¤ë¤¤¡Ê¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤ë¤¤¤ÎÌ¼¤Ò¤Ê¤¿¤È¤¤¤¦3À¤Âå¤ËÅÏ¤ë½÷À¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¡£ÂçÀµ14Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ï»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Àî±É¤Õ¤ó¤¹¤ë¤Ò¤Ê¤¿ÊÔ¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ÎµþÅÔ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ë¸Þ½½Íò¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë»þÂå·à¤ÎÂçÉô²°ÇÐÍ¥¤Ç¡¢¥¨¥¥¹¥È¥éÅª¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì´¤ò»ý¤Ã¤¿¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤À¤«¤Ê¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤È¤Ï¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó¿Í¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¶¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡ÖËÍ¤Ï´°Á´¤Ê¤ëÌë·¿¿Í´Ö¤Ç¡¢¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï·ç¤«¤µ¤ºÄ«¥É¥é¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢À©ºî¿Ø¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¸Þ½½Íò¤ÏÂçÉô²°ÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÉô²°ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÊ¹¤¤¤¿»ñÎÁ¤ä¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤ÎDVD¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ë¤¦¤¨¤ÇÌòÎ©¤Ä»ñÎÁ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê»£±Æ¤Î¤Ê¤«¡¢¼ÁÎÌ¤È¤â¤Ë¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÇºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÏÎÌ¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤ä¤äÊÊ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Õ¤ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ËÜ¶¿¤À¤¬¡¢º£²ó±é¤¸¤ë¸Þ½½Íò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ×¡¹¤ËÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾Ü¤·¤¤ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ´¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀÄÇ¯¡×¤ÈÆÃÄ§¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Ï¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤³¤¦¸«¤¨¤Æ»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¿Í¤Ë¸í²ò¤Ê¤¯¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀÄÇ¯¡£¤Ò¤Ê¤¿¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤ï¤ê¤ÈÀ¤ÅÏ¤ê¾å¼ê¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÈÁê¼êÌò¤È¤ÎÎøÌÏÍÍ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î°Â»Ò¤µ¤ó¤ä¤ë¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë²µ½÷¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÃË¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¸µµ¤¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤È½÷¤Î»Ò¤¬¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£¤Ò¤Ê¤¿±é¤¸¤ëÀî±É¤È¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¤ª¼Çµï¤Î»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ²È¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÂº·É¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»þÂå¤â¸½Âå¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Èº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿·¶ÃÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡Ë