¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¡¢E¥Æ¥ì¡Ø⾼¹»¹ÖºÂ±Ñ¸ì¡Ù¿·MC¤Ë¡¡¡Ö¡Ø±Ñ¸ì¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è︕¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç²Î¼ê¤Î¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¤¬¡¢4⽉¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ØNHK⾼¹»¹ÖºÂ±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ù¡ÊNHK¡¦E¥Æ¥ì¡¿Ëè½µÌÚÍË10ÊüÁ÷¡Ë¤Î¿·MC¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¦ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¤Ç¼«¿È½é¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡¡¡Ö¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢⾼¹»¶µ°é²áÄø¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡Ö⾼¹»¹ÖºÂ¡×¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó±Ñ¸ìµ¤Ï⽇¾ïÅª¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤êÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢ÏÃ¤·¤¿¤ê½ñ¤¤¤¿¤¤¤ê¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë´ðÁÃÅª¤Ê⼒¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬⽬Åª¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·MC¤òÌ³¤á¤ë¾ä»Õ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ïº£¤Ç¤³¤½¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î⽇¾ï²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢⾼¹»⽣¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼ø¶È¤¬¶ì⼿¤Ç¡¢±Ñ¸ì⼒¤âËØ¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¸å¡¢³¤³°Î±³Ø¤ò·Ð¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¡¢º£±Ñ¸ì¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è︕¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ëÄø¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢Ëè½µÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø½¬¤ò⾝¶á¤Ë³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ä»Õ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØNHK⾼¹»¹ÖºÂ±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ù¤Ï4⽉7⽇¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£
2022Ç¯ÅÙ¡¢NHK⾼¹»¹ÖºÂ ±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óI¤ÎMC¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾ä»Õ⾥ÊÝ¥³¥á¥ó¥È¡ä
±Ñ¸ì¤Ë·È¤ï¤ë»ö¤¬Ì´¤Î⼀¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ïº£¤Ç¤³¤½¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î⽇¾ï²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢⾼¹»⽣¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼ø¶È¤¬¶ì⼿¤Ç¡¢±Ñ¸ì⼒¤âËØ¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¡¢º£±Ñ¸ì¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è︕¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ëÄø¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢³¤³°¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤ÇÆÉ¤à»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤ê¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢⼀½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤¿¤¤³¤³°¤Î⽅¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤ª»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬¤À¤±¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢²¿»ö¤â³Ú¤·¤¤⽅¤¬Ä½¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢Ëè½µÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø½¬¤ò⾝¶á¤Ë³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹︕