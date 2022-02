現地時間の2月8日、第94回アカデミー賞のノミネーションが発表された。最多ノミネートを獲得したのはNetflixの『パワー・オブ・ザ・ドッグ』で、作品賞、監督賞、主演男優賞を含む12の賞で候補入り。また、濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』が、日本映画として初めて作品賞にノミネートされるなど、数々の新しい記録が生まれた。

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』に続くのは、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『DUNE/デューン 砂の惑星』で10部門、ケネス・ブラナー監督の『ベルファスト』とスティーヴン・スピルバーグ監督の『ウエスト・サイド・ストーリー』がそれぞれ7部門で候補入りした。

また今年は、『ドライブ・マイ・カー』の快挙をはじめ、ジェーン・カンピオンが女性として初めて2度目の監督賞候補入りを果たしたほか、トロイ・コッツァーが聴覚障害を持つ俳優として初ノミネート、デンゼル・ワシントンが通算10回目となるノミネートを果たし黒人俳優として最高となるなど、新たな記録が生まれた。

第94回アカデミー賞主なノミネーションは以下の通り。

■作品賞

『ベルファスト』

『コーダ あいのうた』

『ドント・ルック・アップ』

『ドライブ・マイ・カー』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ドリームプラン』

『リコリス・ピザ』

『ナイトメア・アリー』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『ウエスト・サイド・ストーリー』

■監督賞

ケネス・ブラナー 『ベルファスト』

濱口竜介 『ドライブ・マイ・カー』

ポール・トーマス・アンダーソン 『リコリス・ピザ』

ジェーン・カンピオン 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

スティーヴン・スピルバーグ 『ウエスト・サイド・ストーリー』

■主演男優賞

ハビエル・バルデム 『愛すべき夫妻の秘密』

ベネディクト・カンバーバッチ 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

アンドリュー・ガーフィールド 『tick,tick...BOOM!:チック、チック…ブーン!』

ウィル・スミス 『ドリームプラン』

デンゼル・ワシントン 『マクベス』

■主演女優賞

ジェシカ・チャステイン 『タミー・フェイの瞳』

オリヴィア・コールマン 『ロスト・ドーター』

ペネロペ・クルス 『Madres paralelas(原題)』

ニコール・キッドマン 『愛すべき夫妻の秘密』

クリステン・スチュワート 『スペンサー ダイアナの決意』

■助演男優賞

キアラン・ハインズ 『ベルファスト』

トロイ・コッツァー 『コーダ あいのうた』

ジェシー・プレモンス 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

J・K・シモンズ 『愛すべき夫妻の秘密』

コディ・スミット=マクフィー 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

■助演女優賞

ジェシー・バックリー 『ロスト・ドーター』

アリアナ・デボーズ 『ウエスト・サイド・ストーリー』

ジュディ・デンチ 『ベルファスト』

キルステン・ダンスト 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

アーンジャニュー・エリス 『ドリームプラン』

■脚本賞

ケネス・ブラナー 『ベルファスト』

アダム・マッケイ、デヴィッド・シロタ 『ドント・ルック・アップ』

ザック・ベイリン 『ドリームプラン』

ポール・トーマス・アンダーソン 『リコリス・ピザ』

ヨアキム・トリアー、エスキル・フォクト 『The Worst Person in the World(英題)』

■脚色賞

シアン・ヘダー 『コーダ あいのうた』

濱口竜介、大江崇允 『ドライブ・マイ・カー』

ジョン・スペイツ、ドゥニ・ヴィルヌーヴ、エリック・ロス 『DUNE/デューン 砂の惑星』

マギー・ギレンホール 『ロスト・ドーター』

ジェーン・カンピオン 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

■国際長編映画賞

『ドライブ・マイ・カー』(日本)

『Flee(原題)』(デンマーク)

『Hand of God ‐神の手が触れた日‐』(イタリア)

『ブータン 山の教室』(ブータン)

『The Worst Person in the World(英題)』(ノルウェー)

■長編アニメ映画賞

『ミラベルと魔法だらけの家』

『Flee(原題)』

『あの夏のルカ』

『ミッチェル家とマシンの反乱』

『ラーヤと龍の王国』

■長編ドキュメンタリー賞『Ascension(原題)』『Attica(原題)』『Flee(原題)』『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』『Writing with Fire(原題)』