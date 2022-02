8日、第94回アカデミー賞のノミネーションが発表され、ジェーン・カンピオン監督の『パワー・オブ・ザ・ドッグ』が作品賞、監督賞、主演男優賞(ベネディクト・カンバーバッチ)、助演男優賞(ジェシー・プレモンス、コディ・スミット=マクフィー)、助演女優賞(キルステン・ダンスト)、脚色賞、撮影賞、美術賞、音響賞、編集賞、作曲賞の最多12ノミネートを果たした。

それに続いたのは、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『DUNE/デューン 砂の惑星』で10部門、ケネス・ブラナー監督の『ベルファスト』とスティーヴン・スピルバーグ監督の『ウエスト・サイド・ストーリー』でそれぞれ7部門ノミネートだった。

濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』は日本映画として初めて作品賞にノミネートされたほか、監督賞、脚色賞、国際長編映画賞(旧:外国語映画賞)にも名を連ね、計4部門でノミネートされるという快挙を成し遂げた。(編集部・市川遥)

第94回アカデミー賞ノミネーション全結果は以下の通り。

■作品賞

『ベルファスト』

『コーダ あいのうた』

『ドント・ルック・アップ』

『ドライブ・マイ・カー』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ドリームプラン』

『リコリス・ピザ』

『ナイトメア・アリー』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『ウエスト・サイド・ストーリー』



■監督賞

ケネス・ブラナー 『ベルファスト』

濱口竜介 『ドライブ・マイ・カー』

ポール・トーマス・アンダーソン 『リコリス・ピザ』

ジェーン・カンピオン 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

スティーヴン・スピルバーグ 『ウエスト・サイド・ストーリー』



■主演男優賞

ハビエル・バルデム 『愛すべき夫妻の秘密』

ベネディクト・カンバーバッチ 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

アンドリュー・ガーフィールド 『tick, tick...BOOM!:チック、チック…ブーン!』

ウィル・スミス 『ドリームプラン』

デンゼル・ワシントン 『マクベス』



■主演女優賞

ジェシカ・チャステイン 『タミー・フェイの瞳』

オリヴィア・コールマン 『ロスト・ドーター』

ニコール・キッドマン 『愛すべき夫妻の秘密』

ペネロペ・クルス 『パラレル・マザーズ(英題) / Parallel Mothers』

クリステン・スチュワート 『スペンサー ダイアナの決意』



■助演男優賞

キアラン・ハインズ 『ベルファスト』

トロイ・コッツァー 『コーダ あいのうた』

ジェシー・プレモンス 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

J・K・シモンズ 『愛すべき夫妻の秘密』

コディ・スミット=マクフィー 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』



■助演女優賞

アリアナ・デボーズ 『ウエスト・サイド・ストーリー』

ジェシー・バックリー 『ロスト・ドーター』

ジュディ・デンチ 『ベルファスト』

キルステン・ダンスト 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

アーンジャニュー・エリス 『ドリームプラン』



■長編アニメ映画賞

『ミラベルと魔法だらけの家』

『あの夏のルカ』

『フリー(英題) / Flee』

『ミッチェル家とマシンの反乱』

『ラーヤと龍の王国』



■短編アニメ映画賞

『アフェアーズ・オブ・ジ・アート(原題) / Affairs of the Art』

『ベスティア(原題) / Bestia』

『ボクシングバレー』

『ことりのロビン』

『ザ・ウインドシールド・ワイパー(原題) / The Windshield Wiper』



■脚本賞

ケネス・ブラナー 『ベルファスト』

ポール・トーマス・アンダーソン 『リコリス・ピザ』

アダム・マッケイ、デヴィッド・シロタ 『ドント・ルック・アップ』

ザック・ベイリン 『ドリームプラン』

ヨアキム・トリアー、エスキル・フォクト 『ザ・ワースト・パーソン・イン・ザ・ワールド(英題)/ The Worst Person in the World』



■脚色賞

シアン・ヘダー 『コーダ あいのうた』

濱口竜介、大江崇允 『ドライブ・マイ・カー』

ジェーン・カンピオン 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

ジョン・スペイツ、ドゥニ・ヴィルヌーヴ、エリック・ロス 『DUNE/デューン 砂の惑星』

マギー・ギレンホール 『ロスト・ドーター』



■撮影賞

グレイグ・フレイザー 『DUNE/デューン 砂の惑星』

ダン・ローストセン 『ナイトメア・アリー』

アリ・ワグナー 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

ブリュノ・デルボネル 『マクベス』

ヤヌス・カミンスキー 『ウエスト・サイド・ストーリー』



■美術賞

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ナイトメア・アリー』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『マクベス』

『ウエスト・サイド・ストーリー』



■音響賞

『ベルファスト』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『ウエスト・サイド・ストーリー』



■編集賞

ハンク・コーウィン 『ドント・ルック・アップ』

ジョー・ウォーカー 『DUNE/デューン 砂の惑星』

ピーター・シベラス 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

パメラ・マーティン 『ドリームプラン』

マイロン・カースタイン、アンドリュー・ワイスブラム 『tick, tick... BOOM!:チック、チック...ブーン!』



■視覚効果賞

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『フリー・ガイ』

『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』

『シャン・チー/テン・リングスの伝説』

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』



■歌曲賞

「Be Alive」『ドリームプラン』

「Dos Oruguitas」『ミラベルと魔法だらけの家』

「Down To Joy」『ベルファスト』

「No Time To Die」『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』

「Somehow You Do」『フォー・グッド・デイズ(原題)/ Four Good Days』



■作曲賞

ニコラス・ブリテル 『ドント・ルック・アップ』

ハンス・ジマー 『DUNE/デューン 砂の惑星』

ジャーメイン・フランコ 『ミラベルと魔法だらけの家』

アルベルト・イグレシアス 『パラレル・マザーズ(原題) / Parallel Mothers』

ジョニー・グリーンウッド 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』



■衣装デザイン賞

ジェニー・ビーヴァン 『クルエラ』

マッシモ・カンティーニ・パリーニ、ジャクリーヌ・デュラン 『シラノ』

ジャクリーン・ウェスト、ロバート・モーガン 『DUNE/デューン 砂の惑星』

ルイス・セケイラ 『ナイトメア・アリー』

ポール・タゼウェル 『ウエスト・サイド・ストーリー』



■メイク・ヘアスタイリング賞

『星の王子ニューヨークへ行く2』

『クルエラ』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『タミー・フェイの瞳』

『ハウス・オブ・グッチ』



■国際長編映画賞

『ドライブ・マイ・カー』(日本)

『ブータン 山の教室』(ブータン)

『フリー(英題) / Flee』(デンマーク)

『The Hand of God』(イタリア)

『ザ・ワースト・パーソン・イン・ザ・ワールド(英題) / The Worst Person in the World』(ノルウェー)



■短編実写映画賞

『アラ・カチュー - テイク・アンド・ラン(原題) / Ala Kachuu - Take and Run』

『ザ・ドレス(原題) / The Dress』

『ザ・ロング・グッバイ(原題) / The Long Goodbye』

『オン・マイ・マインド(原題) / On My Mind』

『プリーズ・ホールド(原題) / Please Hold』



■長編ドキュメンタリー賞

『アセンション(原題)/ Ascension』

『アッティカ(原題)/ Attica』

『フリー(英題) / Flee』

『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』

『ライティング・ウィズ・ファイア(原題)/ Writing with Fire』



■短編ドキュメンタリー賞

『オーディブル:鼓動を響かせて』

『私の帰る場所』

『ザ・クイーン・オブ・バスケットボール(原題) / The Queen of Basketball』

『ベナジルに捧げる3つの歌』

『ウェン・ウィー・ワー・ブリーズ(原題) / When We Were Bullies』



