アカデミー賞ノミネート全リスト！『パワー・オブ・ザ・ドッグ』最多12ノミネート
8日、第94回アカデミー賞のノミネーションが発表され、ジェーン・カンピオン監督の『パワー・オブ・ザ・ドッグ』が作品賞、監督賞、主演男優賞（ベネディクト・カンバーバッチ）、助演男優賞（ジェシー・プレモンス、コディ・スミット＝マクフィー）、助演女優賞（キルステン・ダンスト）、脚色賞、撮影賞、美術賞、音響賞、編集賞、作曲賞の最多12ノミネートを果たした。
それに続いたのは、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『DUNE／デューン 砂の惑星』で10部門、ケネス・ブラナー監督の『ベルファスト』とスティーヴン・スピルバーグ監督の『ウエスト・サイド・ストーリー』でそれぞれ7部門ノミネートだった。
濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』は日本映画として初めて作品賞にノミネートされたほか、監督賞、脚色賞、国際長編映画賞（旧：外国語映画賞）にも名を連ね、計4部門でノミネートされるという快挙を成し遂げた。（編集部・市川遥）
第94回アカデミー賞ノミネーション全結果は以下の通り。
■作品賞
『ベルファスト』
『コーダ あいのうた』
『ドント・ルック・アップ』
『ドライブ・マイ・カー』
『DUNE／デューン 砂の惑星』
『ドリームプラン』
『リコリス・ピザ』
『ナイトメア・アリー』
『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
『ウエスト・サイド・ストーリー』
■監督賞
ケネス・ブラナー 『ベルファスト』
濱口竜介 『ドライブ・マイ・カー』
ポール・トーマス・アンダーソン 『リコリス・ピザ』
ジェーン・カンピオン 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
スティーヴン・スピルバーグ 『ウエスト・サイド・ストーリー』
■主演男優賞
ハビエル・バルデム 『愛すべき夫妻の秘密』
ベネディクト・カンバーバッチ 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
アンドリュー・ガーフィールド 『tick, tick...BOOM!：チック、チック…ブーン！』
ウィル・スミス 『ドリームプラン』
デンゼル・ワシントン 『マクベス』
■主演女優賞
ジェシカ・チャステイン 『タミー・フェイの瞳』
オリヴィア・コールマン 『ロスト・ドーター』
ニコール・キッドマン 『愛すべき夫妻の秘密』
ペネロペ・クルス 『パラレル・マザーズ（英題） / Parallel Mothers』
クリステン・スチュワート 『スペンサー ダイアナの決意』
■助演男優賞
キアラン・ハインズ 『ベルファスト』
トロイ・コッツァー 『コーダ あいのうた』
ジェシー・プレモンス 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
J・K・シモンズ 『愛すべき夫妻の秘密』
コディ・スミット＝マクフィー 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
■助演女優賞
アリアナ・デボーズ 『ウエスト・サイド・ストーリー』
ジェシー・バックリー 『ロスト・ドーター』
ジュディ・デンチ 『ベルファスト』
キルステン・ダンスト 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
アーンジャニュー・エリス 『ドリームプラン』
■長編アニメ映画賞
『ミラベルと魔法だらけの家』
『あの夏のルカ』
『フリー（英題） / Flee』
『ミッチェル家とマシンの反乱』
『ラーヤと龍の王国』
■短編アニメ映画賞
『アフェアーズ・オブ・ジ・アート（原題） / Affairs of the Art』
『ベスティア（原題） / Bestia』
『ボクシングバレー』
『ことりのロビン』
『ザ・ウインドシールド・ワイパー（原題） / The Windshield Wiper』
■脚本賞
ケネス・ブラナー 『ベルファスト』
ポール・トーマス・アンダーソン 『リコリス・ピザ』
アダム・マッケイ、デヴィッド・シロタ 『ドント・ルック・アップ』
ザック・ベイリン 『ドリームプラン』
ヨアキム・トリアー、エスキル・フォクト 『ザ・ワースト・パーソン・イン・ザ・ワールド（英題）/ The Worst Person in the World』
■脚色賞
シアン・ヘダー 『コーダ あいのうた』
濱口竜介、大江崇允 『ドライブ・マイ・カー』
ジェーン・カンピオン 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
ジョン・スペイツ、ドゥニ・ヴィルヌーヴ、エリック・ロス 『DUNE／デューン 砂の惑星』
マギー・ギレンホール 『ロスト・ドーター』
■撮影賞
グレイグ・フレイザー 『DUNE／デューン 砂の惑星』
ダン・ローストセン 『ナイトメア・アリー』
アリ・ワグナー 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
ブリュノ・デルボネル 『マクベス』
ヤヌス・カミンスキー 『ウエスト・サイド・ストーリー』
■美術賞
『DUNE／デューン 砂の惑星』
『ナイトメア・アリー』
『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
『マクベス』
『ウエスト・サイド・ストーリー』
■音響賞
『ベルファスト』
『DUNE／デューン 砂の惑星』
『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』
『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
『ウエスト・サイド・ストーリー』
■編集賞
ハンク・コーウィン 『ドント・ルック・アップ』
ジョー・ウォーカー 『DUNE／デューン 砂の惑星』
ピーター・シベラス 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
パメラ・マーティン 『ドリームプラン』
マイロン・カースタイン、アンドリュー・ワイスブラム 『tick, tick... BOOM!：チック、チック...ブーン！』
■視覚効果賞
『DUNE／デューン 砂の惑星』
『フリー・ガイ』
『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』
『シャン・チー／テン・リングスの伝説』
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』
■歌曲賞
「Be Alive」『ドリームプラン』
「Dos Oruguitas」『ミラベルと魔法だらけの家』
「Down To Joy」『ベルファスト』
「No Time To Die」『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』
「Somehow You Do」『フォー・グッド・デイズ（原題）/ Four Good Days』
■作曲賞
ニコラス・ブリテル 『ドント・ルック・アップ』
ハンス・ジマー 『DUNE／デューン 砂の惑星』
ジャーメイン・フランコ 『ミラベルと魔法だらけの家』
アルベルト・イグレシアス 『パラレル・マザーズ（原題） / Parallel Mothers』
ジョニー・グリーンウッド 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』
■衣装デザイン賞
ジェニー・ビーヴァン 『クルエラ』
マッシモ・カンティーニ・パリーニ、ジャクリーヌ・デュラン 『シラノ』
ジャクリーン・ウェスト、ロバート・モーガン 『DUNE／デューン 砂の惑星』
ルイス・セケイラ 『ナイトメア・アリー』
ポール・タゼウェル 『ウエスト・サイド・ストーリー』
■メイク・ヘアスタイリング賞
『星の王子ニューヨークへ行く2』
『クルエラ』
『DUNE／デューン 砂の惑星』
『タミー・フェイの瞳』
『ハウス・オブ・グッチ』
■国際長編映画賞
『ドライブ・マイ・カー』（日本）
『ブータン 山の教室』（ブータン）
『フリー（英題） / Flee』（デンマーク）
『The Hand of God』（イタリア）
『ザ・ワースト・パーソン・イン・ザ・ワールド（英題） / The Worst Person in the World』（ノルウェー）
■短編実写映画賞
『アラ・カチュー - テイク・アンド・ラン（原題） / Ala Kachuu - Take and Run』
『ザ・ドレス（原題） / The Dress』
『ザ・ロング・グッバイ（原題） / The Long Goodbye』
『オン・マイ・マインド（原題） / On My Mind』
『プリーズ・ホールド（原題） / Please Hold』
■長編ドキュメンタリー賞
『アセンション（原題）/ Ascension』
『アッティカ（原題）/ Attica』
『フリー（英題） / Flee』
『サマー・オブ・ソウル（あるいは、革命がテレビ放映されなかった時）』
『ライティング・ウィズ・ファイア（原題）/ Writing with Fire』
■短編ドキュメンタリー賞
『オーディブル：鼓動を響かせて』
『私の帰る場所』
『ザ・クイーン・オブ・バスケットボール（原題） / The Queen of Basketball』
『ベナジルに捧げる3つの歌』
『ウェン・ウィー・ワー・ブリーズ（原題） / When We Were Bullies』
（※日本語のリストを転載する際は編集部までご連絡ください）
第94回アカデミー賞授賞式は、3月28日（月）午前7時30分よりWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて生中継