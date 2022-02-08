¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¥É¥ê¥Õ¡¢É´·Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¡Ä ¾¼ÏÂ¥Í¥¿Ï¢È¯¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè15½µ¡Ö1976-1983¡×¡ÊÂè69²ó¡Ë¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Ò¤Ê¤¿¡Ê¿·ÄÅ¤Á¤»¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¾¼ÏÂ50Ç¯Âå¤ÎÎ®¹Ô¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤ä»³¸ýÉ´·Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÍÌ¾»ì¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¡Öº£Æü¤Ï»É¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤¦¤±¤ë¤Ò¤Ê¤¿¡Ê¿·ÄÅ¤Á¤»¡Ë
¡¡¤Ò¤Ê¤¿¤Ï·îÍË¤«¤éÅÚÍË¤Î¥é¥¸¥ª±Ñ¸ì¹ÖºÂ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÅÚÍËÆü¤Î¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤Ê¤¿¤È°ì·Ã¡ÊÀ¶¿åÈþÎç¡Ë¤Ë¡¢¾®Ìë»Ò¡ÊÃÝÌîÆâºé¡Ë¤¬¾Ð´é¤Ç¡Öº£Æü¤ÎÁ´°÷½¸¹ç¡¢É´·Ã¤Á¤ã¤ó½Ð¤ë¤Í¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È°ì·Ã¤Ï»³¸ýÉ´·Ã¤Î¡Ö¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿Í·¤Ó¡×¤òÇ®¾§¡£¤Ò¤Ê¤¿¤È¾®Ìë»Ò¤â¤Ä¤é¤ì¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤Ò¤Ê¤¿¤¬¾û°ìÏº¤È°ì½ï¤Ë¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¡Ø8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¤ò¸«¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¶õ¤ÃÏ¤ÇÌ¡²è»¨»ï¤òÆÉ¤à°ì·Ã¤Ë¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤¬¡Ö¥Þ¥ä¤È°¡µÝ¤µ¤ó¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È1976Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÎÂçÍ½¸À¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Ò¤Ê¤¿¤¬¡¢1999Ç¯¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¤ê¤È¡¢¾¼ÏÂ50Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÎ®¹Ô¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¥Í¥¿¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè69²ó¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤«¤é¡ÖÁ´°÷½¸¹çËè½µ¸«¤Æ¤¿¤ï¡×¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤Ï2022Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´°·ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤è¡Ä¡×¡Ö¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¤ÏÇ¯ÎðµÕ»»¤·¤¿¤è¤Íw¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÊüÁ÷¸å¤â¡Ö¾¼ÏÂ¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¡ª¡×¡Öº£Æü¤Ï»É¤µ¤Ã¤¿¤ï¡Á¡×¡Ö¾¼ÏÂ´¶ËþºÜ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£