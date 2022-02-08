BE:FIRST¡¢¿·¶Ê¡ÖBye-Good-Bye¡×¤¬½é¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ë
¡¡7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤Î¿·¶Ê¡ÖBye-Good-Bye¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP!¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥è¥¦¥Ê¥é¤Î¤½¤ÎÁ°¤Ë¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£BE:FIRST¤¬¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡3·î1Æü¤«¤éÁ´23²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥è¥¦¥Ê¥é¤Î¤½¤ÎÁ°¤Ë¡×¤Ï¡¢ð¨ÀÐ¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ëÃÏµåºÇ¸å¤Î31Æü´Ö¤ò¡¢·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤ÇÍËÆü¤´¤È¤Ë»ëÅÀ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢·×5¿Í¤Î¼çÌò¤¬¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇËÂ¤°Êª¸ì¡£ºî»ì¤ÏSKY-HI¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¡¢Ä«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤¦¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê¤µ¤è¤Ê¤é¥½¥ó¥°¡×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ãSOTA¡ä
¤µ¤è¤Ê¤é¤äÊÌ¤ì¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤â¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤Î¤µ¤è¤Ê¤é¤Ï¡¢°ì¤ÄÀè¤Î¼«Ê¬¤È·¯¤Î°Ù¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
º£¤·¤¿¤µ¤è¤Ê¤é¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë»þ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤ÊËÍ¤é¤Ç¤¤¤è¤¦¤Í¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡ãSHUNTO¡ä
¤³¤Î¶Ê¤ÏBE:FIRST¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤¹¤´¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¡¢²Î»ì¤Ë¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤Î¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤â¶Ê¤â°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãMANATO¡ä
¤Þ¤º¤³¤Î¶Ê¤ò¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¤Ç¤¤ë»ö¤ò¤È¤Æ¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢THE FIRST ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¥°¥Ã¥Ð¥¤¤ÏÈá¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬º£¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤äÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¡¢·Ê¿§¤òÁ´¤ÆËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤Ç¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¤³¤ì¤Ï¤µ¤è¤Ê¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãRYUHEI¡ä
Bye-Good-Bye¤Ï¿§¤ó¤Ê¿Í¤Î¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤ÎÂª¤¨Êý¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇËÍÃ£¤Î¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ø¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯BE:FIRST¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¿¼¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãJUNON¡ä
Bye-Good-Bye¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ï¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡ª¡¡Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÅÙByeBye¤¹¤ë¤±¤É¤Þ¤¿Ì´¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ²ñ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎByeBye¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãRYOKI¡ä
¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤È¤ÏÈá¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤ê¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂª¤¨Êý¤ÇBye-Good-Bye¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é°ã¤¦Æ»¤ò¤ª¸ß¤¤Êâ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Þ¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌÜÉ¸¤äÌ´¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤Ç²ñ¤¨¤¿»þ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
À§Èó¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤È¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ç¹¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡ãLEO¡ä
½é¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦»ö¤ÇÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤µ¤è¤Ê¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¤µ¤è¤Ê¤é¤ÏÈá¤·¤¤»×¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¿§¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤è¤Ê¤é¤«¤éÌÀ¤ë¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂçÁÒ²í¿Í¡Ë