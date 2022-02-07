»Ø¸¶è½Çµ¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï£³Æü¡¢ABEMA SPECIAL£²¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥Ò¥í¥ß¡¦»Ø¸¶¤Î¡ÈÎø¤Î¤ªÀ¤ÏÃ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡É¡Ù¤ÎÂè61ÏÃ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¥Ò¥í¥ß¤È»Ø¸¶è½Çµ¤¬¡Ö¤É¤Î¿¦¶È¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ò¥í¥ß¤¬¤¤¤ÞÉÕ¤¹ç¤¦¤Ê¤é¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤À¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡Ä»ä¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÂç´î¤Ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö¤É¤Î¤°¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤ë¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡£µ¤»ý¤Á¡¢¥Ï¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥í¥ß¤Î´Ø¿´¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¹ç¥³¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¿Ø¤«¤éÆâ²Ê¡¦ÈéÉæ²Ê°å¤Î²¬ËÜ½¡»Ë¡¢K-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¾®»û¹ÌÊ¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥³¥¦¥º¤Î¥¢¥Ó¥³¥¿¥Ä¥ä¡¢¿Íµ¤YouTuber¤Î¤×¤í¤¿¤ó¡£½÷À¿Ø¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¹¤Î¤ó¤Î¡¢º´¡¹ÌÚ¤Á¤ç¤³¡¢»°ÅçÆà¡¹¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÌîÅÄÅí²Ã¤¬½¸·ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Çº£²óMC¤Î£²¿Í¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¯¤Æ¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¶¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ê¸½Ìò°å»Õ¡¦²¬ËÜ¡£
¤½¤Î½Ð¤ÇÎ©¤Á¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯Îõ¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë²¬ËÜ¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¸³è¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µá¤á¤ë½÷À¤â¥é¥ó¥¯¤Î¹â¤¤½÷À¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¿¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Ë¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥â¥Æ¤Ø¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÃ¯¤â¶á´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«µÔ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿¹¤µ¤ó¤¬¡¢¶å½£½Ð¿È¤À¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡Ö¥³¥Æ¥³¥Æ¤Ë¤ª¼ò¶¯¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡Á¡£²¶¤Ï¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ë¤»¤¤¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¼ò¤á¤Ã¤Á¤ã¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿MC¤Î£²¿Í¤ÏÂçÇú¾Ð¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯Ã¸¡¹¤È¹ð¤²¤ë²¬ËÜ¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿¹¤ò¸«¤ÆÂç¾Ð¤¤¤Î»Ø¸¶¤¬¡¢
¡ÖÇ»¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥í¥ß¤âÆ±¤¸¤¯¡ÖÇ»¤¹¤®¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²¬ËÜ¤¬¡¢¼«¿È¤òÂè°ì°õ¾Ý¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÄ¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Ö°õ¾Ý¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©ËÍº£Æü°ìÈÖÃÏÌ£¤Ç¸¬µõ¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤âËÍ¿ÈÄ¹¤¬¤½¤³¤½¤³¹â¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¤È¤«½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸Ô²¼¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤¯¤Æ¡£ºÙ¤¤¤·Â¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼«Ëý¤²¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹²¬ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥í¥ß¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¿¦¶È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È±¡Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¹ç¥³¥ó¤â½ªÎ»¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÃËÀ¿Ø¤«¤é¼¡²ó£±ÂÐ£±¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¡Ö¤ªÍ¶¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ò¼Â»Ü¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¤ÈÁõ¤¤¤ÇMC¤òÌ¥Î»¤·¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢°ìÂÎÃ¯¤È¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ëËÜÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¸å£±½µ´ÖÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£©AbemaTV,Inc.