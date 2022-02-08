Íòè½ºÚ¡ß±üÊ¿Âç·ó¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥ó¥É¡ÙÍ½¹ð²ò¶Ø¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤ËÆ£°æÎ´¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¤é
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÍòè½ºÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÇÐÍ¥¤Î±üÊ¿Âç·ó¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥ó¥É¡Ù¤¬5·î6Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢Í½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ£°æÎ´¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼çÂê²Î¤¬ROTH BART BARON¡Ê¥í¥Ã¥È¥Ð¥ë¥È¥Ð¥í¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖNewMorning¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥ó¥É¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À§»ÞÍµÏÂ¤¬Î¨¤¤¡¢À¾ÀîÈþÏÂ¤¬½êÂ°¤¹¤ë±ÇÁüÀ©ºî¼Ô½¸ÃÄ¡ÖÊ¬Ê¡¡×¤Î¼ã¼ê´ÆÆÄ¡¦ÀîÏÂÅÄ·Ã¿¿¤Î¾¦¶È±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£ÆüËÜ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦5¥õ¹ñ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¼ç±é¤ÎÍòè½ºÚ¤¬¡¢ºßÆü¥¯¥ë¥É¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¥µ¡¼¥ê¥ã¤ò±é¤¸¤ë¡£º£Ç¯2·î10Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Âè72²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤Î¹â¹»À¸¥µ¡¼¥ê¥ã¡ÊÍò¡Ë¤È²ÈÂ²¤¬¡ÖÆñÌ±¿½ÀÁ¤ÏÉÔÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤µ¤ì¡¢ÊòÁ³¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Í§¿Í¤È¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥µ¡¼¥ê¥ã¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤ä¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËÍÉ¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿Éã¿Æ¤¬¥µ¡¼¥ê¥ã¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢º£¡¢²¿¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Æü¡¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ëµï¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡× ¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥ê¥ã¤ÎÁÇËÑ¤Ç½ã¿è¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂ³¤¡¢¥µ¡¼¥ê¥ã¤¬ÁïÂÀ¡Ê±üÊ¿¡Ë¤ËËË¤ò´ó¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ£°æÎ´¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¡¢Ê¿ÀôÀ®¡¢´Ú±Ñ·Ã¡¢¥µ¥Ø¥ë¡¦¥í¡¼¥º¤é¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥µ¡¼¥ê¥ã¤ÈÁïÂÀ¤¬¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹Ä¹¤Ç¡¢ÁïÂÀ¤Î½ÇÉã¤ò±é¤¸¤¿Æ£°æ¤ÏËÜºî¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃúÇ«¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¼å¤¯¤Ê¤¤ÀîÏÂÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÇ®°Õ¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íòè½ºÚ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ÇÈ¾Ê¬°Ê¾å´é¤¬±£¤ì¤Æ¤Æ¤â¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È½Ö´Ö¡Ø¥µ¡¼¥ê¥ã¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡½é¤á¤Æ±Ç²è¼çÂê²Î¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï·àÈ¼¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëROTH BART BARON¤Î»°Á¥²íÌé¤Ï¡ÖÀîÏÂÅÄ·Ã¿¿¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢ËÍ¤ÏÈà½÷¤Î¤«ºÙ¤¯¼å¤¤À¼¤Î±üÄì¤Ë±£¤ì¤¿º²¤ÎåºÎï¤µ¡¢ÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤ë¾ðÇ®¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡£µÓËÜ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤ÎÏÃ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤Îºî¤ëºîÉÊ¤Ê¤é¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬¡¢Ã¯¤«¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌÓ»å¤Î²ô¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç1ËÜ¤Ç¤â²ò¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢5·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Æ£°æÎ´¡ÊÂÀÅÄÉðÌò¡Ë
ÃúÇ«¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¼å¤¯¤Ê¤¤ÀîÏÂÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÇ®°Õ¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íòè½ºÚ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ÇÈ¾Ê¬°Ê¾å´é¤¬±£¤ì¤Æ¤Æ¤â¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È½Ö´Ö¡Ö¥µ¡¼¥ê¥ã¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»°Á¥²íÌé¡¿ROTH BART BARON¡Ê¼çÂê²Î¡ÖNewMorning¡×Ã´Åö¡Ë
ÀîÏÂÅÄ·Ã¿¿¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢ËÍ¤ÏÈà½÷¤Î¤«ºÙ¤¯¼å¤¤À¼¤Î±üÄì¤Ë±£¤ì¤¿º²¤ÎåºÎï¤µ¡¢ÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤ë¾ðÇ®¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡£µÓËÜ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤ÎÏÃ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤Îºî¤ëºîÉÊ¤Ê¤é¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¡£
¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ê¤³¤Î±Ç²è¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¼ç¿Í¸ø¤äºî¤ê¼ê¤Îº²¤Î½ã¿è¤µ¤Î²ô¤¬Ãö¤Î¤è¤¦¤ËÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡£À¤³¦¤ÎÈâ¤¬ºÆ¤ÓÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÃæ¡¢ËÍ¤é¤¬º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê»ö¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬¡¢Ã¯¤«¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌÓ»å¤Î²ô¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç1ËÜ¤Ç¤â²ò¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
¡Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¦¤ËºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼çÂê²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤Ï¤¸¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¡¢ÎÞ¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á¡ºÙ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¹ÎÄê´¶¤ËÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¼¹É®¤Î´Ö¤â¤º¤Ã¤ÈÄ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿ROTH BART BARON¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£