¡Ö²¶º£Æü¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤«¤é¡×°ì½ï¤Ë¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤ÇÉ×¤À¤±¼«Í³¤Ê¤Î¡©¡Ú¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î»ä¤À¤±!? Vol.7¡Û
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡Ø¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î»ä¤À¤±!?¡Ù(Ì¡²è ¤æ¤à¤¤¡¡¸¶ºî ¼ª¤¿¤ÖµÛ¤Ã¤Æ¤¿¤â¡Á¤ì)¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´7ÏÃ¡Ë¡£
¢£Á°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤Ê°é»ù¡¢¤·¤«¤·ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÉ×¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Èµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿Èþ³¤¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤Ê°é»ù¡¢¤·¤«¤·ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÉ×¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Èµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿Èþ³¤¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤º¤Ã¤È°é»ù»°Ëæ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤ò¤È¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤¹¤°¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤¿ºÊ¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Í³¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¯É×¡£Æ±¤¸»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤â°ã¤¦¤Î¤«¡Ä¡£
Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿Èþ³¤¤ÈÀ²É§¡£¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â³¤¤Ï½ñÀÒ¤Ç¡ª
¡Ø¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î»ä¤À¤±!?¡Ù
Ì¡²è ¤æ¤à¤¤¡¡¸¶ºî ¼ª¤¿¤ÖµÛ¤Ã¤Æ¤¿¤â¡Á¤ì(KADOKAWA)¡¡¡ï1,155(ÀÇ¹þ)
Ì¡²è ¤æ¤à¤¤¡¡¸¶ºî ¼ª¤¿¤ÖµÛ¤Ã¤Æ¤¿¤â¡Á¤ì(KADOKAWA)¡¡¡ï1,155(ÀÇ¹þ)
Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖÉ×¤ÎÉÞÍÜ¤«¤é¤Ì¤±¤À¤·¤¿¤¤¡×Ãø¼Ô¤æ¤à¤¤¤ÎÂè2ÃÆ¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Çµ¤¸¯¤¤¤ÎÊý¸þ¤¬Åª³°¤ì¤ÊÉ×¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ëºÊ¤Î»Ñ¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£»Ò°é¤Æ¤ä²È»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤¹¤ì°ã¤¦É×ÉØ¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)