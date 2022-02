【放送】米人気番組ランキング、『NCIS』ハワイ版が急浮上でトップに

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。1月17日(月)からの週の順位は以下の通り。

1.『AFC DIV-PLF-SU BUF AT KC』(CBS)

2.『FOX NFC PLAYOFF-SA - SF AT GB』(FOX)

3.『FOX NFC PLAYOFF-KICK-SAT』(FOX)

4.『AFC DIV-PLF-POST-GAME-SU』(CBS)

5.『WILD CARD-MON - ARI AT LAR』(ABC)

6.『NCIS: Hawai'i(原題)』(CBS)

7.『ヤング・シェルドン』(CBS)

8.『シカゴ・メッド』(NBC)

9.『WILD CARD-KICKOFF-MON』(ABC)

10.『シカゴ・ファイア』(NBC)

この週はドラマ4作品がランクイン。全体の6位、ドラマではトップにつけたのは前週までトップ10圏外だった『NCIS: Hawai'i(原題)』。17日放送のシーズン1第11話では「The Game(原題)」は、レーティング5.7、視聴者数は979万人という結果となった。ちなみに、本家3月28日(月)には、この2作品のクロスオーバーエピソードが予定されているが、どのように視聴者数に響いてくるか注目だ。

NCIS: Hawai'i(@ncishawaiicbs)がシェアした投稿

次いで、シーズン5が放送中の『ヤング・シェルドン』が前週に引き続き全体の7位に。20日(木)放送の第12話「A Pink Cadillac and a Glorious Tribal Dance(原題)」は、レーティング4.7、視聴者数798万人をマークし、シーズン5で最も多い視聴者数を獲得した回となった。

全体の8位に『シカゴ・メッド』、10位に『シカゴ・ファイア』と、この週もシカゴシリーズが揃ってランクイン。まず、シーズン7が放送中の『シカゴ・メッド』は、19日(水)放送の第12話「What You Don't Know Can't Hurt You(原題)」でレーティング4.5、視聴者数745万人を記録。そして、シーズン10が放送中の『シカゴ・ファイア』は、同じく19日放送の第12話「Show of Force(原題)」でレーティング4.4、視聴者数727万人。いつもは『シカゴ・ファイア』の方が『シカゴ・メッド』より上位に来ることが多い傾向にあるが、この週はそれが入れ替わる結果となっている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS: Hawai'i(原題)』公式Instagramより