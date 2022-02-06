¡Ö¤¢¤ì¡©¡×22ºÐÂç³ØÀ¸¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡ÄÃËÀ¤Î°éµÙ¤ò¤¸¤ã¤Þ¤¹¤ëàÈÈ¿ÍáÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
Ï¢ºÜ¡ØÉã¿Æ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡Ù
ÅìÍÎÂç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÏÂÅÄ²Â»Ò¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡ÖÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢²ÈÂ²Æ±»Î¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ç´¶¤¸¤¿°Õ¼±¤Î¡Ö¥º¥ì¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡©¡¡ÃËÀ¤Î°éµÙ¤Ã¤Æ¡¢¼è¤ë¤Î¤¬¡ØÉáÄÌ¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤ÏÄã¤¤¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°éµÙ¼è¤Ã¤¿É×¤Ë¡Ö°¦¾ðÁý¤¨¤¿¡×ºÊ¤Ï2³ä¡¡15%¤Ï¡Ö°¦¾ð¸º¤Ã¤¿¡×¡¡757¿Í¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä
¡ÖÃËÀ°éµÙ¡¢É¬Í×¡©¡×¤Ëà¤¢¤ì¤Ã¡©áÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂ´ÏÀ¤Ç¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼èºà¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2020Ç¯¤Î½©¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Â´ÏÀ¼¹É®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÃËÀ¤Î°éµÙ¡×¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Ï2020Ç¯ÅÙÄ´ºº¤Ç12.65¡ó¡£80¡óÂæ¤Î½÷À¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄã¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡Ö¼èÆÀ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃËÀ¤Î°éµÙ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÉã¿Æ¤ÈÀì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢°éµÙ¤Ë¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÍÌµ¤âÂçÀÚ¤À¤±¤É¡¢¼è¤ë¤Î¤¬¡ØÉáÄÌ¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡×
¡Ö°éµÙ¼è¤ë¤Î¤¬¼«Á³¡×¤È¤¤¤¦´¶³ÐÉã¿Æ¤¬¤¤Á¤ó¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤Ê¤é¤Ð¼è¤ëÊý¤¬¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¡¢²¾¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢°éµÙ¤¬É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ç¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤òÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç76¿Í¤¬²óÅú¤Ë¶¨ÎÏÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ´ÏÀ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¡×¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯Ëö¡¢Âç³Ø¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â´ÏÀ¤ÎÃì¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÃËÀ°éµÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤ÇÀìÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢°éµÙ¤ò¼èÆÀ¡ÊÍ½Äê´Þ¤à¡Ë¤·¤¿ÃËÀ42¿Í¡¢¼èÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ34¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÍýÍ³¡¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤ÏÄã¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£
¡ÖÃË¤¬»Å»ö¡×¡Ö½÷¤Ï²ÈÄí¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÀÊÌÌò³äÊ¬Ã´¤Î°Õ¼±¤ä¿Í°÷ÉÔÂ¡¢¼ýÆþ¸º¤Ê¤É¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤«¤éÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Ä¤Ä¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åö»ö¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×°éµÙ¼èÆÀ¼Ô¡¢Ì¤¼èÆÀ¼Ô¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤â¡Ö°éµÙ¤Î¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ5ÃÊ³¬¤Ç¿Ò¤Í¤¿¾å¤Ç¼«Í³µ½Ò¤Ç°Õ¸«¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³µ½Ò¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö°éµÙ¼èÆÀ¼Ô¤Ç¤â¡ØÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤Ç¼è¤ê¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÉã¿ÆÀ¤Âå¤¬¡ØÃË¤Ï»Å»ö¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÀÊÌÌò³äÊ¬¶È°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤ÎÊ¬¶È°Õ¼±¤Ë¤è¤ë¡ØÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤¬¼èÆÀ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÆâÄê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ4·î¤«¤é¶Ð¤á»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬¾ÍèÅª¤Ë»Ò°é¤Æ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤Ä¤Ä¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¿Æ¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°éµÙ¤Ï¼êÃÊ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á°Îã¤¬½Å¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»ä¤Ï¶¦Æ¯¤¤ÎºÊ¤ÈÌ¼¡Ê5¡Ë¤ò»Ò°é¤ÆÃæ¡£»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤Ë³ëÆ£¤¹¤ëÃËÀ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö#Éã¿Æ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤¬°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àè¹ÔÄ´ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë°ÑÂ÷¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢°éµÙ¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤é¼èÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤ËÍýÍ³¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤¬ÈËË»¤Ç¿¦¾ì¤Î¿Í¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¿¦¾ì¤¬°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¤Å¤é¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼èºà¤òÄÌ¤¸¤ÆÉã¿Æ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£°éµÙ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©Á´ÈÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃåÌÜ¤·¤¿¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö°éµÙ¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â¡Ä¡×¤Èí´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤µ¡×¤â°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢²þÀµ°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Î»Ü¹ÔÇ¯¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Î°éµÙ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦Â¥¤¹¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£Íñ¤¬Àè¤«¡¢·Ü¤¬Àè¤«¡½¡½¡£Á°Îã¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤µ»ö¤Î´¶ÁÛ¤äÂÎ¸³ÃÌ¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÏ¢ÍíÀè¤òÌÀµ¤Î¤¦¤¨¡¢¥á¡¼¥ë¡Êdkh@asahi.com¡Ë¤Ç¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¡ÖÉã¿Æ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡×·¸¤Ø¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú#Éã¿Æ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡Û»Å»ö¤È²ÈÄí¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë³ëÆ£¤òÊú¤¨¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¼çÂÎ¤È¸«¤é¤ì¤ºÁÂ³°´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡½¡½¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉã¿Æ¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¡×¤Ë¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¤È¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÃ´¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡ÖÊì¿Æ¡×¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤Ë¤Ô¤ó¤È¤³¤º¡¢¤¤¤éÎ©¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÉã¿Æ¤¬¥â¥ä¥â¥ä?¡×¤È¡£
Éã¿Æ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊì¿Æ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿º¤Æñ¤ÎÄÉÂÎ¸³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ËÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀÊÌÌò³ä¤äÆ¯¤Êý¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤Ò¤½¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¸ì¤ê¡¢ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¸ì¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¡¢¡ôÉã¿Æ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£