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¡¡Êì¤Ç¤¢¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á¤â¡¢¡Öº£Æü2·î5Æü¤ÏºÇ°¦¤Î¼¡½÷¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡£Shining hope ¸÷¤êµ±¤¯´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿¼¡½÷¤â¤â¤¦19ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¿Æ¤«¤é¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
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