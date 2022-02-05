NiziU¡¦RIO¡ÖÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÇÊó¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤â»¦Åþ
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢NiziU¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬5Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎRIO¤¬20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤â¡¡20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿RIO¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡ª
¡¡4Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿RIO¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏRIO¤¬¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¥¦¥½¥¯¤Ë²Ð¤¬Åô¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤òÃ¡¤¯RIO¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RIO¤Ï¡ÖÂô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä´ë²è¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¹¬¤»¡Á¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RIO¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦Âç¹¥¤¡Á¡×¡Ö¤ê¤ª¤Á¤ã¤óNiziUºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡ÖºÇ¹â¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡ª¡×¡ÖNiziUºÐ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖNiziU¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷niziu_artist_official¡Ë