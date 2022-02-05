¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢Ì¤º§½÷À¤ò±é¤¸¤¿¼ç±é±Ç²è¡¡µÓËÜ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¤À¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄÑÅµÉ§¡¢º´¡¹ÌÚÁÛ´ÆÆÄ¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£¼ç±é¤Î¤¤¤È¤¦¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸þ¤¤Ç¡¢°µ¤¬¤«¤«¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Êµ¤¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö»ä¤â¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é±Ç²è¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢45ºÐ°Ê¾å¤ÎÌ¤º§¼Ô¤Ï»ÔÌ±¸¢¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¢¤ë¹ñ¤Î¤È¤¢¤ë³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢45ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¤è¤·¤³¡Ê¤¤¤È¤¦¡Ë¤ä¡¢ÆÍÁ³ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¡¦ÎëÌÚ¤µ¤ó¡ÊÄÑÅµÉ§¡Ë¤Ê¤É¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤¤¤È¤¦¤Ï¡Ö¡ÊµÓËÜ¤ò¡ËÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢¤Þ¤À¿Í´Ö¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤è¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¤¤ä¤Ê¤È¤³¤í¡£ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À¡Ø¤¦¤ó¡Ù¤â¡Ø¤¤¤¤¤¨¡Ù¤â¸À¤¦Á°¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬¡Ø°ìÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µÊÃãÅ¹¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢²Æ¤Î½ë¤¤Æü¤Ç¡¢¤¤¤È¤¦¤ÏÌÌÃÌ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤¬²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö´ÆÆÄ¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡£¡Ø½ë¤¤¤Î¤ÇÀè¤Ë²¿¤«¤ª°û¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Ö¤ó30¡Á40Ê¬ÃÙ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°¤Ç¡¢´À¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚ´ÆÆÄ¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤ò²óÁÛ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡Ø¤³¤Î¿ÍÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢·ë¶ÉÂæËÜ¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¼ºÎø¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤º¤Ã¤È¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òëÄ¡¹¤È¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¡¢¤³¤ÎÊý¤ÎÇ¾¤ß¤½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£¤Ê¤¼µÊÃãÅ¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊµÊÃãÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡±Ç²è¡ØÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£