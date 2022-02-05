¤Ê¤¼¥Ý¥Æ¥Á¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÅÚ¡©¡¡¥«¥ë¥Ó¡¼´ØÏ¢²ñ¼Ò¤¬3Ç¯¤«¤±³«È¯¡¡Ã´Åö¼Ô¡ÖÅÔ²ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¸¥ã¥¬¥¤¥â°é¤Æ¤ë´î¤Ó¤ò¡×
¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥âÍÑ¤ÎÅÚ¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÝÜ·ª¤¿¤ë¤È¡Ê@IgaguriTaruto¡Ë¤µ¤ó¤¬Twitter¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÆÃÂçÂÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò°é¤Æ¤ëÅÚ¡£¤³¤ì¤Ï¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ö¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¡×¡ÊËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»Ô¡Ë¤¬±à·ÝÍÑÅÚ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥È¥ê¡¼¥Õ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¥Ý¥Æ¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÚ¤òÇä¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥¬¥¤¥âºÏÇÝÀìÍÑ¤ÎÅÚ¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ë¡¢¼ï°ò¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¢¤¨¤Þ¤¹
¡Ö¤³¤ÎÅÚ¡¢ÇÀ¶È¸þ¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÝÜ·ª¤µ¤ó¤¬¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¸«¤Þ¤¬¤¦ÆÃÂçÂÞ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÍÌ¾¤Ê¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤¼³°¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹Çä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡Ù¤È¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚ¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¸¶ÎÁÉôÌç¤¬Ê¬Î¥ÆÈÎ©¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥âÍÑ¤ÎÅÚ¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï2021Ç¯12·î15Æü¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡¢ËÜ½£¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ó¡©ËÌ³¤Æ»¤Ï¡©¥¸¥ã¥¬¥¤¥âºÏÇÝ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÇÀ¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¿Í¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ë»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¡ÖÇÀºî¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÞ¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥é¥ó¥ÀºÏÇÝ
¥Ý¥Æ¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇÀ¶È¤Ë±ï¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë¿¨¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÞ¤Ë¤Ï12¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÅÚ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂÞ¤Î¤Þ¤Þ¡¢ºÏÇÝÍÑ¼ï°ò¡Ö¤Ý¤í¤·¤ê¡×¤ò¿¢¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬°é¤Ä¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èª¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇÂÞ¤Î¤Þ¤Þ°é¤Æ¤é¤ì¤ë¾å¡¢ÈîÎÁ¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤ä¤ê¤À¤±¤Ç°é¤Ä¤È¤¤¤¦½é¿´¼Ô¤Ç¤â°é¤Æ¤ä¤¹¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ÎÅÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥³¥Ê¥Ä¤Î¥ä¥·¥¬¥é¤Ê¤É¿¢Êª¸¶ÎÁÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç³¤¨¤ë¤´¤ß¤Ç¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇÑ´þ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤âÄ¹½ê¤Ëµó¤²¤Þ¤¹¡£
ÅÚ¤Ï3Ç¯¡¢¼ï°ò¤Ï10Ç¯¤«¤±¤Æ³«È¯
¥¸¥ã¥¬¥¤¥âÍÑ¤ÎÅÚ¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï³«È¯¤Ë3Ç¯¡¢ºÏÇÝÍÑ¼ï°ò¡Ö¤Ý¤í¤·¤ê¡×¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î²ÈÄí¤Ê¤É¤Ç¥¸¥ã¥¬¥¤¥âºÏÇÝ¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò°é¤Æ¤¿¤é¡¢¥Ý¥Æ¥Á¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÎÌ¤ËºÎ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£ÝÜ·ª¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËSNS¾å¤Ç¥Ý¥Æ¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¤ì¹Ô¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÝÜ·ª¤µ¤ó¤â¹ØÆþ¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼ï°ò¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤ÁëºÝ¤Ç°é¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤ò°ú¤«¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹»÷¤ÎÂÞ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦°ËÆ£ Âç²ð¡Ë