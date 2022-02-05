Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¿åÅÄÃÏÂÓ¤Ë¸½¤ì¤¿É¶Àã¡á»³·Á¸©Äá²¬»ÔÀ¾ÌÜ¤Ç2022Ç¯2·î4Æü¸áÁ°11»þ2Ê¬¡¢Ä¹ÆîÎ¤¹á»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥³¥á¤É¤³¤í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Î¹Ù³°¤Ç4Æü¡¢Ë­ºî¤ÎÍ½Ãû¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ¶Àã¡Ê¤¿¤ï¤é¤æ¤­¡Ë¡×¤¬¿åÅÄÃÏÂÓ¤ËÌµ¿ô½Ð¸½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¼ò°æË¡»Ò¤µ¤ó¡¡¾Ã¤¨¤Ê¤¤²áµî¡¢ÌÂ¤¤¸ì¤Ã¤¿º£¤Î¹¬¤»

¡¡É¶Àã¤Ï¡¢Ä¾·Â15¡Á40¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¡£Æ±»ÔÀ¾ÌÜ¤äÂç»³¤Ê¤É¤ÎÈ¾·ÂÌó2¥­¥í¤Î¿åÅÄÃÏÂÓ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¹­ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ó¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤ÏÌ±²È¤Î¸®Àè¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¡£

¡¡É¶Àã¤Ï¡¢¥¶¥é¥á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àã¸¶¤Ë¹ß¤Ã¤¿¿·Àã¤¬¡¢¶¯É÷¤Ç¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤á¤¯¤ì¤¢¤¬¤ê¡¢¥í¡¼¥ë¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Á³¸½¾Ý¡£·Á¾õ¤¬ÊÆÉ¶¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥á¤Î¼ç»ºÃÏ¤Î¾±ÆâÃÏÊý¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éµÈÃû¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó¤Î½Ð¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©Î©ÇîÊª´Û¤ÎÄ¹Âô°ìÍº³Ø·Ý°÷¤Ï¡Ö²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÎÊó¹ðÎã¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÄ¹ÆîÎ¤¹á¡Û