¡Ú¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëEX¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Û¥É¥é¥Þ1°Ì¤Ï¥ª¥¹¥«¡¼ÇÐÍ¥¼ç±é¤ÎÄ¶ÉÝ¥Û¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ª¡Ê1·î31Æü¹¹¿·¡Ë

動画配信サービス「スターチャンネルEX」で、1月最も多く視聴された番組のランキングを発表!独占作品を中心に日本初上陸の最新海外ドラマとスターチャンネルの厳選・激レア映画が揃う中、トップ10にランクインしたのはどの作品か。ドラマ部門と映画部門に分けてチェック!

<ドラマ>

1位 チャペルウェイト 呪われた系譜(字幕版)

2位 原潜ヴィジル 水面下の陰謀(字幕版)

3位 サンダーバード[HD完全版](吹替版)

4位 インベスティゲーション(字幕版)

5位 2034 今そこにある未来(字幕版)

6位 The Tudors 〜背徳の王冠〜 (字幕版)

7位 フォーティチュード/極寒の殺人鬼(字幕版)

8位 スパルタカス (吹替版)

9位 TABOO(字幕版)

10位 ダウントン・アビー (字幕版)



<映画>

1位 オフィシャル・シークレット(字幕版)

2位 ラストエンペラー(オリジナル全長版)字幕版

3位 コリーニ事件(字幕版)

4位 クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち (字幕版)

5位 ラストエンペラー(字幕版)

6位 アウシュヴィッツ・レポート(字幕版)

7位 クリムゾン・リバー(字幕版)

8位 82年生まれ、キム・ジヨン(字幕版)

9位 サンダーバード(2004)(字幕版)

10位 太陽がいっぱい[HDリマスター版](字幕版)

ドラマ部門では、『チャペルウェイト 呪われた系譜』が1位を獲得。スティーヴン・キングの短編集「深夜勤務」に収録された短編小説「呪われた村〈ジェルサレムズ・ロット〉」に基づいたホラーシリーズで、絶賛公開中の映画『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』の出演も話題のエイドリアン・ブロディが主演だけでなく製作総指揮も担当している。体当たりの演技で挑んだホラー描写はもちろん、繊細な心情を捉えたドラマも見どころ。かねてよりキングのファンだったというエイドリアンは「『チャペルウェイト』の役柄が気に入ったのは子ども・家族がいる環境。家族をどんなことがあっても守ろうとする優しさと責任感。愛する人達を守ろうとする彼の強い思い。そんな部分が僕自身の中にあるものと共鳴したんだ」と話しており、トラウマを抱える男寡の苦悩や葛藤にもぜひ注目してほしい。

その他、『原潜ヴィジル 水面下の陰謀』『インベスティゲーション』『2034 今そこにある未来』といったスターチャンネルEX独占の最新ドラマが上位にランクイン。ハリウッドメイドとは一味違う奥深さが味わえる英国ドラマや北欧ドラマはもれなく押さえておきたい。

映画では、2020年に日本公開されたSTAR CHANNEL MOVIES『オフィシャル・シークレット』が1位を獲得。イラク戦争開戦を防ごうと、国家機密をマスコミにリークしようとした英国諜報機関職員キャサリン・ガンを描くポリティカル・サスペンスだ。"正しいこと"とは何か、倫理を問い社会を揺るがした実話を描いた本作で、主演を務めたのはキーラ・ナイトレイ。脇を固める俳優陣には、英国が誇る実力派俳優陣が集結。『ドクター・フー』『ザ・クラウン』に出演し、映画では『ラストナイト・イン・ソーホー』に続き『モービウス』公開が控えるマット・スミス。そして『キングスマン:ファースト・エージェント』が絶賛公開中のレイフ・ファインズ、マシュー・グードなど。

ドラマ、映画問わず『サンダーバード』も大盛り上がり。日本放送開始55周年を記念して発足された「サンダーバード55周年プロジェクト」も1月7日に映画『サンダーバード55/GOGO』が公開され、いよいよ集大成。久しぶりにサンダーバード愛を再燃させた方も、これを機にマリオネットの魅力に目覚めた方も、スターチャンネルEXでは原点と言えるTVシリーズから、深堀りできる関連作品まで幅広く揃っている。『サンダーバード』をここまで網羅できる機会を見逃すわけにはいかない!

さらにスターチャンネルEXでは今までの配信サービスに足りなかった"映画情報"を得ることができるオリジナル番組も好評配信中。町山智浩さんによる映画解説番組など。せっかく観るなら、知っておかないともったいない映画にまつわる様々な情報を、ぜひ映画と合わせて楽しんでみては?

Photo:

『チャペルウェイト 呪われた系譜』© 2021 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

『オフィシャル・シークレット』©2018 OFFICIAL SECRETS HOLDINGS, LLC. ALLRIGHTS RESERVED

『原潜ヴィジル 水面下の陰謀』©WORLD PRODUCTIONS LTD. MMXXI

『2034 今そこにある未来』© Years and Years Limited 2019