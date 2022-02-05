Éã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¥Ð¥È¥ó¡¡¡ÖECTO¡¾1¤Ç¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤ò¡ª¡×¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤
¡¡1984Ç¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à´¬¤µ¯¤³¤·¤¿·æºîSF¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡£¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º2¡Ù¡Ê1989¡Ë¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È30Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ºÇ¿·ºî¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º2ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥é¥¤¥È¥Þ¥ó¤Î¼ÂÂ©»Ò¤Ç¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥é¥¤¥È¥Þ¥ó¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¸µÁÄ¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÂ¹À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Þ¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Î¥´¡¼¥¹¥È¤¿¤Á
¡üÌ¼¤Î¤¿¤á¤Î±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
¡¡¡ÖÉã¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ËÍ¤ÎÌ¼¤Î¤¿¤á¤Î±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó´ÆÆÄ¡£¡Ö¼ç¿Í¸ø¥Õ¥£¡¼¥Ó¡¼¤ÎÊì¿Æ¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿²ÈÂ²¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡²Ê³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤Æâµ¤¤ÊÅ·ºÍ¾¯½÷¥Õ¥£¡¼¥Ó¡¼¤¬¡¢ÁÄÉã¤¬¤«¤Ä¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³èÌö¤·¤¿¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¤Î°ì°÷¥¤¥´¥ó¡¦¥¹¥Ú¥ó¥°¥é¡¼Çî»Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÁÄÉã¤¬°ä¤·¤¿¥á¥«¤ò¼êÃµ¤ê¤Ç°·¤¤¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥¹¥ÈÂà¼£¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥â¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉã¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¸µÁÄ¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¡È±Ç²èÀ½ºî¤ÎËâË¡¡É¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Åö»þ6ºÐ¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¾¯Ç¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ò¤²Äæ¤ê¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¤ÎµðÂç¤ÊÂÞ¤¬Îö¤±¤é¤ì¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÃË¤Î¾å¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¤ÈECTO¡¾1¤¬³Ñ¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ë¥Þ¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î»Ø´ø¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥³¥¢¤ÎÏ¿²»¤òÀ¸¤ÇÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Í¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖËÍ¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤È±Ç²èÀ½ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤«±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡£
¡ü¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Þ¥ó¡õECTO¡¾1¤Ç¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡ª
¡¡º£ºî¤Ç¤Î´ÆÆÄ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¤¬¤µ¤¯Îö¡ª
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥´¡¼¥¹¥È¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤»¤Æ¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡ÊCG¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ä¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥é¡¼¥É¥Ã¥°¡ÊÇË²õ¿À¥´¡¼¥¶¤ÎÈÖ¸¤¡Ë¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡£1984Ç¯Åö»þ¤ËËÍ¤¬¥Æ¥é¡¼¥É¥Ã¥°¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Í¡£
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤¿¤Á¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÅöÂå°ì¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥Æ¥£¥¢¤¿¤Á¤À¡£¥Æ¥é¡¼¥É¥Ã¥°¤ÎµÓ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤ÇT¡¾¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÓ¤òÆ°¤«¤·¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¡£Ìò¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌ¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤òÁê¼ê¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£´¶Æ°¤¹¤ë¤è¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¸«¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Þ¥ó¤È¤¤¿¤é¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â²õ¤·¤¿¤¬¤ë¡¢¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¤Î¾®°Ëâ¤¿¤Á¡£¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤é¤·¤¤¥«¥ª¥¹¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤À¤è¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ECTO¡¾1¤È¤«¤Í¡£º£²ó¡¢¤¢¤Î¼Ö¤òºî¤ê¤Ê¤ª¤·¤Æ¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ë¥ô¥§¥Ã¥È¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Î¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢ËÍ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼¡¦¥Ð¥¤¥¯¤ä¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Î¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬»þÂ®80¥Þ¥¤¥ë¤Ç¥´¡¼¥¹¥ÈÂà¼£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥³¥ß¥³¥ó¤Ç3000¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Èà¤é¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤¿¤è¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡ü¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼
¡¡±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
¡¡¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤À¡×¤È´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¥´¡¼¥¹¥ÈÂà¼£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±ÑÍºÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ê¤ó¤À¡£ÁÄÉãÊì¤Î²È¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ä²°º¬Î¢Éô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤òÃµ¤¹»þ¤Îµ¤»ý¤Á¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬±Ç²è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ò´ÑµÒ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÔ½¸Éô¡Ë