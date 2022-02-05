Apple¡¢3·î8Æü¤¢¤¿¤ê¤ËiPhone SE¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë¤È¿·¤¿¤ÊiPad¤òÈ¯É½¤«
Apple¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö3·î8Æü¤â¤·¤¯¤Ï8ÆüÁ°¸å¤Ë¡¢Âè3À¤Âå¤ÎiPhone SE¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿iPad¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡¢¤ÈBloomberg¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î¾å½Ü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÍ½Äê
3·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î°ÊÍè¤ÎApple¤Î¿·À½ÉÊÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤ÎÂ¾¼Ò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢È¯É½¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¤Þ¤À1¥«·î¤Û¤É¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¸»º¾å¤ÎÃÙ±ä¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢³«ºÅÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Apple¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
iPhone SE¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë¤È¿··¿iPad
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿iPhone SE¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃ¼Ëö¤Ç¤¹¡£iPhone SE¡ÊÂè3À¤Âå¡Ë¤Ë¤Ï¡¢5GÀÜÂ³¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÎÅëºÜ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿iPad¤Ï¡¢¸½¹Ô¤ÎAir¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢5GÀÜÂ³¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Apple¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊMac¥â¥Ç¥ë¤â3·î¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Î±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Source:Bloomberg
Photo:Apple
(lexi)