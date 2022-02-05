¸µNMB48¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¤ÎÆ¬¤ò¡È´é½Ð¤·¡É¥¤¥±¥á¥óÄï¤¬¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¡¡»ÐÄï2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡NMB48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼ÂÄï¤ÎÇò´ÖÂÀÍÛ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£»Ð¤ÎÆ¬¤ËÄ¹¿È¤ÎÄï¤¬¼ê¤òÅö¤Æ¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ²¿¤½¤Î¼Ì¿¿¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤ó¤É¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ ¤«¤ï¤¤¤¤2¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ²¿¤½¤Î¼Ì¿¿¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤ó¤É¡×¤ÎÀ¼¡¡Çò´ÖÈþÎÜ¡¦ÂÀÍÛ»ÐÄï¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Çò´Ö¤Ï¡ÖFC¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¡¢¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡¢Äï¤ÎÂÀÍÛ¤Ç¤·¤¿ ²ÈÂ²¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÃý¤ê²á¤®¤¿¤¡¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼ÂÄï¤ÇÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÝÌª´»ÊÔ¡Ý¡Ù¡ÊABEMA¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Ë¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÂÀÍÛ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÐÄï¡£¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ð¡¦ÈþÎÜ¤ÎÆ¬¤ËÂÀÍÛ¤¬¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¹½¿Þ¤Ç¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬2Ëç¤Î¤Û¤«¡¢ÈþÎÜ
¤¬¤·¤ã¤¬¤ó¤ÇËË¾ó¤ò¤Ä¤¯¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»ÐÄï¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ²¿¤½¤Î¼Ì¿¿¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤ó¤É¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ ¤«¤ï¤¤¤¤2¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÇò´ÖÈþÎÜ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shiro36run¡Ë