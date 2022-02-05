¡ØºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù10ºÐ¤Î»ÒÌò¡¦ËèÅÄÃÈÇµ¡¢ÎÞ¤Î±éµ»¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡ÖÂç¿Í¤Îµã¤Êý¤Ë´¶Éþ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄé¿¿°ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇËüÍý²ÚÌò¤ÎËèÅÄÃÈÇµ¤¬ÎÞ¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡£Âç¿Í´éÉé¤±¤ÎËèÅÄ¤ÎÇ®±é¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö±éµ»¤¬Å·ºÍÅª¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤È¾å¼ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿10ºÐ¤Î»ÒÌò¡¦ËèÅÄÃÈÇµ¤Î±éµ»¡¡¡ØºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÙÂè3ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö½µ´©Ì¡²èTIMES¡×¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÂ¼ÅÄÜ¿Í»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£10Ç¯Á°¤ËºÊ¤ò¼º¤¤¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¼º¤Ã¤¿É×¤È¤½¤ÎÌ¼¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇºÊ¡ÊÊì¡Ë¤È´ñÀ×¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºÆ¤Ó¡ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¿·Åç·½²ð¤òÄé¡¢10Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤·¤¿ºÊ¡¦¿·Åçµ®·Ã¤òÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢·½²ð¤Èµ®·Ã¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦Ëã°á¤ò¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢µ®·Ã¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÇòÀÐËüÍý²Ú¤ò10ºÐ¤Î»ÒÌò¡¦ËèÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËüÍý²Ú¤ÏÊì¡¦Àé²Å¡ÊµÈÅÄÍÓ¡Ë¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¡¢·½²ð¤äËã°á¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢·½²ð¤Î¾å»Ê¡¦¼é²°¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë¤¬·½²ð¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤ËÄï¤ÎÍ§Íø¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤«¤é¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¼þ¤ê¤ò¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬·½²ð¤äËã°á¤ÎÁ°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËüÍý²Ú¤Ï·½²ð¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ²È¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¼êºî¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Çµ®·Ã¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ª¤¦¤È¤¹¤ë·½²ð¤ÈËã°á¤Î»Ñ¤¬¡£·½²ð¤ÏËüÍý²Ú¤Ë¡Ö·¯¤Ë¿´ÇÛ¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤âº£ÅÙ¤Ï¡¢º£ÅÙ¤³¤½·¯¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËüÍý²Ú¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥¤¥ì¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤Éô²°¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢°ì¿Í¤ÇÀ¼¤ò»¦¤·¤Æ¤µ¤á¤¶¤á¤Èµã¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡¡ËüÍý²Ú¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿ËèÅÄ¤¬ÀÅ¤«¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Öµã¤Êý¤â»Ò¶¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÂç¿Í¤Îµã¤Êý¤Ç´¶Éþ¤·¤¿¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ë¸«¤¨¤ëµã¤Êý¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤ËËèÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±éµ»¤¬Å·ºÍÅª¤¹¤®¤ë¡ÄÎÞ¤ÎÎ®¤·Êý¤¨¤°¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ª¼Çµï°µ´¬¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤È¾å¼ê¤À¤Ê¤³¤Î»Ò¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£