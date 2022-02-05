¸µ¥°¥ì¥Á¥ËÌ¸¶²í¼ù¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òËÜ³ÊºÆ³«¡¡Î¥º§¤â·Ð¸³¤·¡È¤É¤óÄì¡É¼«½Í´ü´Ö¤òÎÞ¤Î½é¹ðÇò¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¡Û
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥°¥ì¡¼¥È¥Á¥¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥º¤ÎÇÐÍ¥¡¦ËÌ¸¶²í¼ù¡Ê45¡Ë¤¬¡¢3·î12Æü¡¦13Æü¤Ë²¬»³»ÔÅ·¿À»³¥×¥é¥¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉñÂæ¡Ø¤³¤É¤â¤Î°ìÀ¸¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2018Ç¯11·î¤Î¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾»ö·ï°ÊÍè¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³èÆ°¼«½Í¤ÈÎ¥º§¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¹ðÇò¤·¤¿ËÌ¸¶²í¼ù
¡¡ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¸¶¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§¼±¤ä¡¢³èÆ°¼«½ÍÃæ¤ÎÀ¸³è¤äÉüµ¢¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌ¸¶¤ÏÌó1»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤ÀÆÈÇò¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÍ¾¾¤ÇºÆµ¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¼ºÇÔ¤·¡¢ºÊ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ËÌ¸¶¿¿µª¡Ê49¡Ë¤ÈºòÇ¯7·î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â½é¹ðÇò¤·¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¼Çµï¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆµ¯¤Ë¤«¤±¤ë·è°Õ¤ò¡¢°ìÌä°ìÅú¤ÎÁ´Ê¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÂáÊá¡¡¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¡Ö°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡×¼èÆÀ
¡½¡½2018Ç¯11·î12Æü¤Ë¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢²ÈÂ²¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°û¼ò±¿Å¾¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤â¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤ËÁÛµ¯¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½È¿¾Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¹ÔÆ°¤Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤¿ºá¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤½¤¦¤È¡¢¡Ö°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸òÄÌ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤è¤¯¤È¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤ò¤Ê¤¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎÌ¤Î·×»»¤ä¡¢¼Ö¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¡¢·×»»¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤·¤Ê¤à¤³¤È¤ò¾¯¤·¤º¤Ä»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³èÆ°¼«½Í¤«¤é1Ç¯¸å¤Î2019Ç¯11·î14Æü¡¢Åö»þ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Î½ÐÈÇ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¤ò°ìÅÙ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡¥°¥ì¡¼¥È¥Á¥¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥º¤ò2005Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊ¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤¬¼«½ÍÃæ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¹Êó¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤òÃ´¤ï¤»¤Æ¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ÒÄ¹¤¬ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÀÊ¤ò¤â¤Ã¤Æ»ä¤â³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¥³¥í¥Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿À¤µ¤Þ¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢°ú¤Â³¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢´õË¾¤Î¸÷¤òÍê¤Ã¤Æ¡¢2020Ç¯6·î¤ËÉÍ¾¾¤Ë°ì»þµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æ¨¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ¥º§¤â¹Í¤¨¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤ÉÍ¾¾¤Ç°ì´úÍÈ¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¥é¥¸¥ª´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ä¥Æ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢À¼¤Î»Å»ö¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÉÍ¾¾¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤È¤Æ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÜÀ®¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢Â¨¶½¼Çµï¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¤ä¡¢¼«¼çÀ©ºî¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à»£±Æ¤Ê¤É¤â¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢2021Ç¯7·î¤Ë²Ã¸ÅÀî¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÊ¤«¤éÎ¥º§¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£17Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¤ÈÎ¥º§¡¡²ÈÂ²¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Öº£¤Ï¥¨¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡×
¡½¡½2004Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÌ¸¶¿¿µª¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤È¤´·ëº§¤µ¤ì¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤â2¿Í¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢Î¥º§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡¸ø¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÉÔÄç¤òÆ¯¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Î»Å»ö¤Î¾õ¶·¤ä¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿°õ¾Ý¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢ÊÌ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ì»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤Þ¤Ç¼º¤¤¡¢¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¡Ê²Ã¸ÅÀî¤Î¡Ë¼Â²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿SNS¤äYouTube¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤Î¤â2021Ç¯12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡ºÊ¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ï¥¨¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤ª¸ß¤¤´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Î¥º§¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤â¤Á¤í¤óºÊ¤ÎËÜ²»¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿À³Ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤È¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£¾å¤Ï¼õ¸³À¸¤ÇÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢ÉÍ¾¾¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤Ä¤é¤¤ÌÜ¤ËÁø¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¥À¥á¤ÊÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¼Çµï¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡ËÍ¤Ë¤Ï¼Çµï¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ»ö¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢·ÝÇ½³¦¤¬´Å¤¤¤«¤éÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¡£µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¼Çµï¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¢°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
3·î¤ÎÉüµ¢ÉñÂæ¤â¥®¥ã¥é¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¼Çµï¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤´¤È¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Çµï¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¸µ¥°¥ì¥Á¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÇÐÍ¥¡¦ËÌ¸¶²í¼ù¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¡½¡½¤ä¤Ï¤êËÌ¸¶¤µ¤ó¡á¥°¥ì¡¼¥È¥Á¥¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¸½ºß¤âº¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡Åìµþ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤í¤ÏÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²¿¤Îµ»½Ñ¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤éËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¸µ¥°¥ì¡¼¥È¥Á¥¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯¤Ë²Ã¸ÅÀî¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦ËÌ¸¶²í¼ù¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
90Ç¯Âå¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤È¤Ï»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Çµï¤Îº¬´´¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ãÇÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÃÏ°è¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢ÇÅËáÃÏ°è¤Î±é·à¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Î¢Êý¤Î»Å»ö¤â¤¹¤ë¤·¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼Çµï¤Ç¿©¤¨¤ë¡¢¿©¤¨¤Ê¤¤¤ÏÆó¤Î¼¡¡£»ö·ï¤«¤é3Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê¤â¤Þ¤¿ËÍ¤Ë²¿¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½3·î¤ÎÉñÂæ¡Ø¤³¤É¤â¤Î°ìÀ¸¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡Àµ³Î¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊµÓËÜ¼Çµï¤ËÂè»°¼Ô¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯11·î¤Î»ö·ï¸å¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ãç´Ö¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤ÊÌò¤òÍê¤á¤ë¡©¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤¬¤ä¤ë·àÃÄ¤Ê¤ó¤Ç¥®¥ã¥é¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÅËá¤ÎÎÙ¡¦²¬»³¤Ç¸ø±é¤Ç¤¤ë¤Î¤âÃÏ¸µ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÅç¤é¤â¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎÉñÂæ¤Î½é±éÈÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÌò¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤»¤ê¤Õ¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È½ñ¤¤Î¤Ê¤¤Í¾ÇòÉôÊ¬¤òÁÛÁü¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦±é¤¸¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢±é½Ð¤ÎÊý¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¼Çµï¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¢¤é¤¿¤á¤ÆºÆµ¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡³èÆ°¼«½Í´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Î¥º§¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÊÌ¤ì¤ÎÂº¤µ¤ò¿´¤«¤é¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÏº÷Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤à¤°¡¢¤ï¤«¤Á¤¢¤¦¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢ÉñÂæ¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£
¡ÚËÌ¸¶¡Û¡¡¤¤¤·¤À°íÀ®¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç1Ç¯Á°¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°íÀ®¤¯¤ó¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ÏÁê²æÊ¹¤µ¤ó¤È¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬°ìÅÙ³èÆ°ºÆ³«¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÂÐÃÌ¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹á¼è¿µ¸ã¤¯¤ó¤äÈ¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¤Ï¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºù°æ¹¬»Ò¤µ¤ó¤äÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤â¡¢°ìÅÙÁ´°÷¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤é¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Î·Ð¸³¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤Î»ÈÌ¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢Á°¤Ø¿Ê¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ì½ê¡§²¬»³¸©¡¡Å·¿À»³Ê¸²½¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
Æü»þ¡§3·î12Æü¡Ê¸á¸å3»þ¡¢¸á¸å7»þ¡Ë¡¢3·î13Æü¡Ê¸á¸å1»þ¡¢¸á¸å5»þ¡Ë
¢¨¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê¤¢¤ê