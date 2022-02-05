ËÌµþ¸ÞÎØ³«Ëë¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¿±þ
¡¡ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«Ëë¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢³«ºÅ¤¬»ý¤ÄÀ¯¼£Åª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È»æ¤Ï¡¢³«²ñ¼°¤ÇÀ»²Ð¤ò¤È¤â¤·¤¿¤Î¤¬¥¦¥¤¥°¥ëÂ²¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ä·üÇ°¤òÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¾ÝÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÃæ¹ñ¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÀ¯¼£Åª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿CNN¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê¹³µÄ¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¤ò¸ì¤ë¾å¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î2½µ´Ö¤Ë¶¥µ»²ñ¾ì¤Î³°¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¶¥µ»¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£