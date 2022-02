英国映画テレビ芸術アカデミー(BAFTA)が主催する英国アカデミー賞のノミネーションが発表された。最多は『DUNE/デューン 砂の惑星』で、作品賞ほか11部門にノミネート。濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』は、非英語作品賞のほか、監督賞と脚色賞でも候補入りした。

【写真】『ドライブ・マイ・カー』キネ旬5冠 「2021年 第95回キネマ旬報ベスト・テン発表&表彰式」に登壇した濱口竜介監督

現地時間2月3日、第75回英国アカデミー賞のノミネーションが発表された。最多ノミネートを果たしたのは、フランク・ハーバートの名作SF小説を映画化したドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『DUNE/デューン 砂の惑星』。作品賞ほか技術部門を中心に11のカテゴリーで候補入りした。

次点は、ジェーン・カンピオンがメガホンを取った『パワー・オブ・ザ・ドッグ』で、8つのノミネート。続いて、ケネス・ブラナー監督の半自伝的映画『ベルファスト』が、作品賞ほか6部門で候補入りした。

イギリスの賞とあり、英国内で大ヒットを記録した『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』の候補入りが期待されていたものの、英国作品賞ほか5部門にとどまり、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『リコリス・ピザ』やスティーヴン・スピルバーグ監督がリメイクした『ウエスト・サイド・ストーリー』と肩を並べた。

今シーズン注目を集めている濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』は、非英語作品賞のほか、監督賞と脚色賞でも候補入りし、合計3つのノミネートを獲得している。

授賞式は、現地時間3月13日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催予定。

第75回英国アカデミー賞、主なノミネーションは以下の通り。

■作品賞

『ベルファスト』

『ドント・ルック・アップ』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『リコリス・ピザ』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

■英国作品賞

『アフター・ラヴ』

『Ali & Ava(原題)』

『ベルファスト』

『Boiling Point(原題)』

『シラノ』

『Everybody’s Talking About Jamie(原題)』

『ハウス・オブ・グッチ』

『ラストナイト・イン・ソーホー』

『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』

『PASSING −白い黒人−』

■非英語作品賞

『ドライブ・マイ・カー』

『The Hand of God』

『Madres paralelas(原題)』

『Petite Maman(原題)』

『The Worst Person in the World(原題)』

■監督賞

アリーム・カーン 『アフター・ラヴ』

濱口竜介 『ドライブ・マイ・カー』

オードレイ・ディヴァン 『L’Evenement(原題)』

ポール・トーマス・アンダーソン 『リコリス・ピザ』

ジェーン・カンピオン 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

ジュリア・デュクルノー 『TITANE/チタン』

■主演女優賞

レディー・ガガ 『ハウス・オブ・グッチ』

アラナ・ハイム 『リコリス・ピザ』

エミリア・ジョーンズ 『コーダ あいのうた』

レナーテ・レインスヴェ 『The Worst Person in the World(原題)』

ジョアンナ・スキャンラン 『アフター・ラヴ』

テッサ・トンプソン 『PASSING −白い黒人−』

■主演男優賞

アディール・アクタル 『Ali & Ava(原題)』

マハーシャラ・アリ 『スワン・ソング』

ベネディクト・カンバーバッチ 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

レオナルド・ディカプリオ 『ドント・ルック・アップ』

スティーヴン・グレアム 『Boiling Point(原題)』

ウィル・スミス 『ドリームプラン』

■助演女優賞

カトリーナ・バルフ 『ベルファスト』

ジェシー・バックリー 『ロスト・ドーター』

アリアナ・デボーズ 『ウエスト・サイド・ストーリー』

アン・ダウド 『Mass(原題)』

アーンジャニュー・エリス 『ドリームプラン』

ルース・ネッガ 『PASSING −白い黒人−』

■助演男優賞

マイク・フェイスト 『ウエスト・サイド・ストーリー』

キアラン・ハインズ 『ベルファスト』

トロイ・コッツァー 『コーダ あいのうた』

ウディ・ノーマン 『カモン カモン』

ジェシー・プレモンス 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

コディ・スミット=マクフィー 『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

■脚本賞

『愛すべき夫妻の秘密』 (アーロン・ソーキン)

『ベルファスト』 (ケネス・ブラナー)

『ドント・ルック・アップ』 (アダム・マッケイ)

『ドリームプラン』 (ザック・ベイリン)

『リコリス・ピザ』 (ポール・トーマス・アンダーソン)

■脚色賞

『コーダ あいのうた』(シアン・ヘダー)

『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介)

『DUNE/デューン 砂の惑星』(エリック・ロス、ジョン・スペイツ、ドゥニ・ヴィルヌーヴ)

『ロスト・ドーター』(マギー・ギレンホール)

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(ジェーン・カンピオン)

■アニメーション賞

『ミラベルと魔法だらけの家』

『Flee(原題)』

『あの夏のルカ』

『ミッチェル家とマシンの反乱』

■ドキュメンタリー賞『海洋探検家クストーの遺産』『Cow(原題)』『Flee(原題)』『THE RESCUE 奇跡を起こした者たち』『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』