¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷²¦¡¦ÍûÁê²Ö¡¡¾®Ê¿¤Î¶¥µ»¸«¤¿¤é¡ÖÎÞ½Ð¤½¤¦¡×¡áËÌµþ¸ÞÎØ
¡ÚËÌµþÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É£Ë£Â£Ó¤Î²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ëÍûÁê²Ö¡Ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¡Ë¤µ¤ó¤¬£´Æü¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ»ÔÆâ¤Î¹ñ²ÈÂ®³ê´Û¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÇÍ§¿Í¤Î¾®Ê¿Æà½ïÁª¼ê¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬½÷»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£Íû¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®Ê¿Áª¼ê¤Î¶¥µ»¤ò¸«¤¿¤éÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡£Èà½÷¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾®Ê¿Áª¼ê¤È²ñ¤¦¤Ä¤â¤ê¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈà½÷¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬Êø¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç²ñÁ°¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¶¥µ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Íû¤µ¤ó¤Ï£²£°£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¢£±£´Ç¯¥½¥Á¤ÎÎ¾¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ±¼ïÌÜ¤Ç¾®Ê¿Áª¼ê¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿Ëö¡¢¾®Ê¿Áª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢Íû¤µ¤ó¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¶¥µ»¸å¤Ë£²¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥ê¥ó¥¯¤ò²ó¤Ã¤¿»Ñ¤ÏÊ¿¾»¸ÞÎØ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÃæ·ÑÀÊ¤ËºÂ¤ë¡£
¡¡Íû¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ê¤¤¸ÞÎØ¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤·¡¢»ÄÇ°¡×¤È¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£½Ð¾ì¤¹¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ê½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ë¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥µ»²ñ¾ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¿¾»Âç²ñ¤Î²ñ¾ì¤ÈÉ¹¼Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤·¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Î´Ä¶¤Ï½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤ËÎÉ¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ·Ñ¤Ï¸ÀÍÕ¤Î·ë¤Ó¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤â°ã¤¦¤Î¤ÇºÇ½é¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²òÀâ¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡¡